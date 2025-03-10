¡Úºî²È¤ÇÎÁÍý²È¤¬¥¬¥Á¤ÇÄ©¤ó¤À¡ÈÃæ²Ú´¡¡É¡Û¤ËÄ©Àï¡ª¤ªÊÆ¤ò³ä¤Ã¤ÆÄÙ¤·¤Æ¡Ö¤È¤í¤ß½Ð¤¹¡×¤Î¤¬Ãæ²ÚÉ÷¤Ê¤Î¤À¢ö
ºî²È¤Ç¤¢¤êÎÁÍý²È¤ÎÈõ¸ýÄ¾ºÈ¤µ¤ó¤ÎYouTube¡ØÈõ¸ýÄ¾ºÈ¤ÎÎÁÍýÏÀ¡ÚCooking theory¡Û¡Ù¡£±Ô¤¤Ãå´ãÅÀ¤ÇÎÁÍý¤ò¤Ò¤â²ò¤¤Ê¤¬¤éÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´ÍýÃÎ¼±¤âÃß¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¢ö¡ÖÃæ¹ñ´¡¡×¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¶¤È¤ªÊÆ¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êºî¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ª´¡¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È»Å¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¼Ñ½Á¤È¤ªÊÆ¤¬°ìÂÎ²½¤·¡¢¤É¤í¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£ËÜ¾ìÎ®¤Î¡ÖÃæ¹ñ´¡¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡Ú¥ê¥å¥¦¥¸¤ÎÇúÂ®5Ê¬¡ÛË½°ûË½¿©¤Î¸å¤Ï¡Ä¤É¤³¤Þ¤Ç¤â°ß¤ËÍ¥¤·¤¤¡ÖÄ¹°ò¤ÇÌµ¸Â´¡¡×ºî¤í¤¦¡ª¤¢¤¡¡¢Ýî¤ß¤ë～♡
ÎÁÍý²È¡¦Èõ¸ýÄ¾ºÈ¤µ¤ó¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¤³¤Á¤é¡ª
ºî²È¤ÈÎÁÍý²È¤Î¸ª½ñ¤¤ò»ý¤ÄÈõ¸ýÄ¾ºÈ¤µ¤ó¤ÎX¤Ë¡¢¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤Î²èÁü¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Èõ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢YouTube¤ÇÎÁÍý·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÈõ¸ýÄ¾ºÈ¤ÎÎÁÍýÏÀ¡ÚCooking theory¡Û¡Ù¤ò±¿±Ä¡£ÄêÈÖ¥ì¥·¥Ô¤ò²Ê³Ø¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ò¤â²ò¤¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤ò¸ò¤¨¤ÆÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
º£²óºî¤ë¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤Ï¡¢À¸ÊÆ¤ò¿å¤«¤é¿æ¤¤¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÊÆ¤Î°·¤¤Êý¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ª´¡¤Ë¤¹¤ë¤È³ä¤ì¤ä¤¹¤¤Ä¹Î³ÊÆ¤¬¼çÎ®¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃ»Î³ÊÆ¤¬°ìÈÌÅª¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àö¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤ò¤ï¤¶¤È¶õµ¤¤Ë»¯¤·¤Æ³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤·¡¢Çò´¡¤òË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤Æ¡¢ÊÆÎ³¤òÄÙ¤¹¹©Äø¤ò¶´¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊÆ¤Î¤Ç¤ó¤×¤ó¤¬Î®¤ì½Ð¤·¡¢¤È¤í¤ß´¶¤Î¶¯¤¤ËÜ¾ì¤Î¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ëºî¤êÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
¤³¤ó¤Ê¤ª´¡¤Îºî¤êÊý¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡ªËÜ¾ìÎ®¤Î¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤òºî¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢´üÂÔÂç♡¤µ¤Ã¤½¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¤Ç¤âËÜ¾ìÉ÷¤Ëºî¤ì¤ë¢ö¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¥´¥ÞÌý¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤òÏÂ¤¨¤¿ÀÄ¤Í¤®¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌ£ÉÕ¤¥¶ー¥µ¥¤¡¢¥Èー¥¹¥¿ー¤Ç¾Æ¤¤¤¿ÌýÍÈ¤²¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û(2～3¿ÍÊ¬)
¤ªÊÆ¡Ä75g(1/2¹ç)
¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1
¿å¡Ä750ml¡¡¢¨¤ª´¡ÍÑ
·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤ÎÁÇ(ðùÎ³)¡Ä¾®¤µ¤¸2
¿å¡Ä400ml¡¡¢¨¥¹ー¥×ÍÑ
¡Úºî¤êÊý¡Û¡¡
1. ¤ªÊÆ¤ò·Ú¤¯Àö¤Ã¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¡¢20Ê¬¤Û¤É¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Àö¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤ò¶õµ¤¤Ë»¯¤¹¤³¤È¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ê¡¢³ä¤ì¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹©Äø¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡ªÃæ¹ñ¤Ç¼çÎ®¤Î¡¢Ä¹Î³ÊÆ¤Çºî¤ë¤ª´¡¤Ë¶á¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë1¤È¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ì¡¢¼ê¤Ç¤è¤¯Ùæ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Àö¤Ã¤Æ¶õµ¤¤Ë»¯¤·¤¿¤ªÊÆ¤òÙæ¤à¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë½ý¤¬ÉÕ¤¡¢²ÃÇ®¤·¤¿»þ¤Ë³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¤ª´¡¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤¬³ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¡¢¡É¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤È¤µ¤ì¤ë¤ª´¡¤ÎÄêµÁ¤¬°ã¤¦¤È¤Ï¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡ª
3. Æé¤Ë¿å(750ml)¤È2¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Þ¤¹¡£Ê¨Æ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤«¤º®¤¼¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ30Ê¬¿æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅò¤¬Ê¨¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¤ªÊÆ¤¬ÄÀ¤à¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤²ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤éÊ¨Æ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£8Ê¬¤Û¤É¤ÇÊ¨Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èõ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊ¨Æ¸å¤ÏÊüÃÖ¤·¤Æ¤â¤ªÊÆ¤¬¾Ç¤²ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç»þÀÞ¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é¼å²Ð¤Ç30Ê¬¿æ¤¯¤³¤È¤Ë¡£
30Ê¬¿æ¤¯¤È¡¢¤ªÊÆ¤¬·Ú¤¯ÍÏ¤±¤Æ¤ª´¡¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Ì£¸«¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¿æ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4. 3¤òË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¡¢30Ê¬¤ª¤¤¤ÆÎä¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÆ¤È¼Ñ½Á¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¡¢ËÜ¾ìÎ®¤Î¡ÖÃæ¹ñ´¡¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤Æ¤ªÊÆ¤òºÕ¤¡¢¤É¤í¤Ã¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£100²ó¤¯¤é¤¤¤«¤º®¤¼¤ë¤È¡¢¼Ñ½Á¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ªÊÆ¤ÎÎ³¤¬³ä¤ì¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
30Ê¬Îä¤Þ¤¹¤È¡¢¤ªÊÆ¤¬¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢½Å¤¿¤¤¾õÂÖ¤ÎÇò´¡¤Ë¡£
Ãæ¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç»Å¹þ¤ó¤Ç¡¢ÎäÂ¢¤äÎäÅà¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¶Ì4ÇÕÊ¬¤Û¤É¤òÎäÅà¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î»þ¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¢ö
5. Æé¤Ë¿å(400ml)¤È·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤ÎÁÇ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤ÇÊ¨Æ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Ê¨Æ¤·¤¿¤é4¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÇò´¡¤òÈ¾Ê¬¤Û¤ÉÎäÅà¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿å¤È·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤ÎÁÇ¤òÈ¾ÎÌ¤Ë¤·¤Æ¥¹ー¥×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çò´¡¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ªÊÆ¤¬¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹ー¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤½¤ì¤Û¤ÉµÛ¿å¤»¤º¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç²ÃÇ®½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¡£
¤ª´¡¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿ÀÄ¤Í¤®¤È¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌ£ÉÕ¤¥¶ー¥µ¥¤¡Ê¤È¤â¤ËÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¾è¤»¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ã¸¤¤·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤ÎÌ£¤È¤È¤í～¤Ã¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ºÇ¹â¢ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÌ£ÊÑ¤â
ÎÁÍý²È¤ÎÈõ¸ýÄ¾ºÈ¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î¡ÖÃæ¹ñ´¡¡×¤¬¡¢´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¢ö
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¾è¤»¤ëÁ°¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò´¡¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÄ¤Í¤®¤È¥¶ー¥µ¥¤¤ò¾è¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤«¤º´¶¤Î¤¢¤ë¤ª´¡¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡ª
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£¤È¤í～¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥¿ー¥¸¥å¥¹ー¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·½Å¤¿¤á¤Î¤È¤í¤±¤ë¸ýÅö¤¿¤ê¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤Î»ÝÌ£¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅò¤Ç¿æ¤¯¤À¤±¤ÎÇò´¡¤è¤ê¤â»ÝÌ£¤ä±öÌ£¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¸Çò¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¶ー¥µ¥¤¤ÎÃæ²ÚÉ÷¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¡¢¥³¥ê¥³¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤â¡¢¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¤ª´¡¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¿©»ö¤Ã¤Ý¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¶¤È¤ªÊÆ¤òÄÙ¤·¤Æ¤È¤í¤Ã¤È´¶¤Î¤¢¤ëËÜ¾ìÎ®¤Î¡ÖÃæ¹ñ´¡¡×¤Ë
ºî²È¤Ç¤¢¤êÎÁÍý²È¤ÎÈõ¸ýÄ¾ºÈ¤µ¤ó¤ÎYouTube¡ØÈõ¸ýÄ¾ºÈ¤ÎÎÁÍýÏÀ[Cooking theory]¡Ù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ä¹Î³ÊÆ¤Çºî¤ëÃæ¹ñ¤Î¤ª´¡¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Èõ¸ý¤µ¤ó¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¤ò³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÄ´ÍýË¡¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥æ¥Ëー¥¯¡ª
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤ë¤È¡¢¤È¤í～¤Ã¤È¤·¤¿¥Ý¥¿ー¥¸¥åÉ÷¤Î¿©¤Ù¿´ÃÏ¤Ë¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¡ÖÃæ¹ñ´¡¡×¤òºî¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£
º£²ó¤Ï»ÔÈÎ¤Î¥¶ー¥µ¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æù¤ß¤½¤äÀÄºÚ¤ÎßÖ¤áÊª¤Ê¤É¡¢Ãæ²ÚÉ÷¤Î¤ª¤«¤º¤ä¡¢¤·¤ÐÄÒ¤±¤äÇß´³¤·¤Ê¤É¤Î»ÀÌ£¤¬¤¢¤ëÄÒ¤±Êª¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
¤ª´¡¤Ï°ß¤ËÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë½°ûË½¿©¤¬Â³¤¤¤¿»þ¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö¤¼¤Ò¥Þ¥¹¥¿ー¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥ê¥å¥¦¥¸¤ÎÇúÂ®5Ê¬¡ÛË½°ûË½¿©¤Î¸å¤Ï¡Ä¤É¤³¤Þ¤Ç¤â°ß¤ËÍ¥¤·¤¤¡ÖÄ¹°ò¤ÇÌµ¸Â´¡¡×ºî¤í¤¦¡ª¤¢¤¡¡¢Ýî¤ß¤ë～♡
ÎÁÍý²È¡¦Èõ¸ýÄ¾ºÈ¤µ¤ó¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¤³¤Á¤é¡ª
ÌÀ¸åÆü¤Ï¼·Áð´¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬Ãæ²Ú´¡¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤ÈYotubeÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ü¥¹ー¥×¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¤Î¤ª´¡¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç»Å¹þ¤àÇò´¡¤¬¤¸¤Ä¤Ï¹¥¤¡£½ÐÍèÎ©¤Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¶ー¥µ¥¤¤òÅº¤¨¤ë¤À¤±¤Ç½¼Ê¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£https://t.co/LNHfXSD8gF pic.twitter.com/XaCGF9iguD- Èõ¸ýÄ¾ºÈ (@naoya_foodlab) January 5, 2025
ºî²È¤ÈÎÁÍý²È¤Î¸ª½ñ¤¤ò»ý¤ÄÈõ¸ýÄ¾ºÈ¤µ¤ó¤ÎX¤Ë¡¢¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤Î²èÁü¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Èõ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢YouTube¤ÇÎÁÍý·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÈõ¸ýÄ¾ºÈ¤ÎÎÁÍýÏÀ¡ÚCooking theory¡Û¡Ù¤ò±¿±Ä¡£ÄêÈÖ¥ì¥·¥Ô¤ò²Ê³Ø¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ò¤â²ò¤¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤ò¸ò¤¨¤ÆÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
º£²óºî¤ë¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤Ï¡¢À¸ÊÆ¤ò¿å¤«¤é¿æ¤¤¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÊÆ¤Î°·¤¤Êý¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ª´¡¤Ë¤¹¤ë¤È³ä¤ì¤ä¤¹¤¤Ä¹Î³ÊÆ¤¬¼çÎ®¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃ»Î³ÊÆ¤¬°ìÈÌÅª¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àö¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤ò¤ï¤¶¤È¶õµ¤¤Ë»¯¤·¤Æ³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤·¡¢Çò´¡¤òË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤Æ¡¢ÊÆÎ³¤òÄÙ¤¹¹©Äø¤ò¶´¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊÆ¤Î¤Ç¤ó¤×¤ó¤¬Î®¤ì½Ð¤·¡¢¤È¤í¤ß´¶¤Î¶¯¤¤ËÜ¾ì¤Î¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ëºî¤êÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
¤³¤ó¤Ê¤ª´¡¤Îºî¤êÊý¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡ªËÜ¾ìÎ®¤Î¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤òºî¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢´üÂÔÂç♡¤µ¤Ã¤½¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¤Ç¤âËÜ¾ìÉ÷¤Ëºî¤ì¤ë¢ö¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¥´¥ÞÌý¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤òÏÂ¤¨¤¿ÀÄ¤Í¤®¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌ£ÉÕ¤¥¶ー¥µ¥¤¡¢¥Èー¥¹¥¿ー¤Ç¾Æ¤¤¤¿ÌýÍÈ¤²¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û(2～3¿ÍÊ¬)
¤ªÊÆ¡Ä75g(1/2¹ç)
¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1
¿å¡Ä750ml¡¡¢¨¤ª´¡ÍÑ
·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤ÎÁÇ(ðùÎ³)¡Ä¾®¤µ¤¸2
¿å¡Ä400ml¡¡¢¨¥¹ー¥×ÍÑ
¡Úºî¤êÊý¡Û¡¡
1. ¤ªÊÆ¤ò·Ú¤¯Àö¤Ã¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¡¢20Ê¬¤Û¤É¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Àö¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤ò¶õµ¤¤Ë»¯¤¹¤³¤È¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ê¡¢³ä¤ì¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹©Äø¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡ªÃæ¹ñ¤Ç¼çÎ®¤Î¡¢Ä¹Î³ÊÆ¤Çºî¤ë¤ª´¡¤Ë¶á¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë1¤È¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ì¡¢¼ê¤Ç¤è¤¯Ùæ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Àö¤Ã¤Æ¶õµ¤¤Ë»¯¤·¤¿¤ªÊÆ¤òÙæ¤à¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë½ý¤¬ÉÕ¤¡¢²ÃÇ®¤·¤¿»þ¤Ë³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¤ª´¡¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤¬³ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¡¢¡É¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤È¤µ¤ì¤ë¤ª´¡¤ÎÄêµÁ¤¬°ã¤¦¤È¤Ï¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡ª
3. Æé¤Ë¿å(750ml)¤È2¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Þ¤¹¡£Ê¨Æ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤«¤º®¤¼¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ30Ê¬¿æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅò¤¬Ê¨¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¤ªÊÆ¤¬ÄÀ¤à¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤²ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤éÊ¨Æ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£8Ê¬¤Û¤É¤ÇÊ¨Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èõ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊ¨Æ¸å¤ÏÊüÃÖ¤·¤Æ¤â¤ªÊÆ¤¬¾Ç¤²ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç»þÀÞ¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é¼å²Ð¤Ç30Ê¬¿æ¤¯¤³¤È¤Ë¡£
30Ê¬¿æ¤¯¤È¡¢¤ªÊÆ¤¬·Ú¤¯ÍÏ¤±¤Æ¤ª´¡¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Ì£¸«¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¿æ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4. 3¤òË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¡¢30Ê¬¤ª¤¤¤ÆÎä¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÆ¤È¼Ñ½Á¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¡¢ËÜ¾ìÎ®¤Î¡ÖÃæ¹ñ´¡¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤Æ¤ªÊÆ¤òºÕ¤¡¢¤É¤í¤Ã¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£100²ó¤¯¤é¤¤¤«¤º®¤¼¤ë¤È¡¢¼Ñ½Á¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ªÊÆ¤ÎÎ³¤¬³ä¤ì¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
30Ê¬Îä¤Þ¤¹¤È¡¢¤ªÊÆ¤¬¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢½Å¤¿¤¤¾õÂÖ¤ÎÇò´¡¤Ë¡£
Ãæ¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç»Å¹þ¤ó¤Ç¡¢ÎäÂ¢¤äÎäÅà¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¶Ì4ÇÕÊ¬¤Û¤É¤òÎäÅà¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î»þ¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¢ö
5. Æé¤Ë¿å(400ml)¤È·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤ÎÁÇ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤ÇÊ¨Æ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Ê¨Æ¤·¤¿¤é4¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÇò´¡¤òÈ¾Ê¬¤Û¤ÉÎäÅà¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿å¤È·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤ÎÁÇ¤òÈ¾ÎÌ¤Ë¤·¤Æ¥¹ー¥×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çò´¡¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ªÊÆ¤¬¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹ー¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤½¤ì¤Û¤ÉµÛ¿å¤»¤º¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç²ÃÇ®½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¡£
¤ª´¡¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿ÀÄ¤Í¤®¤È¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌ£ÉÕ¤¥¶ー¥µ¥¤¡Ê¤È¤â¤ËÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¾è¤»¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ã¸¤¤·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤ÎÌ£¤È¤È¤í～¤Ã¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ºÇ¹â¢ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÌ£ÊÑ¤â
ÎÁÍý²È¤ÎÈõ¸ýÄ¾ºÈ¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î¡ÖÃæ¹ñ´¡¡×¤¬¡¢´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¢ö
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¾è¤»¤ëÁ°¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò´¡¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÄ¤Í¤®¤È¥¶ー¥µ¥¤¤ò¾è¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤«¤º´¶¤Î¤¢¤ë¤ª´¡¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡ª
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£¤È¤í～¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥¿ー¥¸¥å¥¹ー¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·½Å¤¿¤á¤Î¤È¤í¤±¤ë¸ýÅö¤¿¤ê¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤Î»ÝÌ£¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅò¤Ç¿æ¤¯¤À¤±¤ÎÇò´¡¤è¤ê¤â»ÝÌ£¤ä±öÌ£¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¸Çò¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¶ー¥µ¥¤¤ÎÃæ²ÚÉ÷¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¡¢¥³¥ê¥³¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤â¡¢¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¤ª´¡¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¿©»ö¤Ã¤Ý¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¶¤È¤ªÊÆ¤òÄÙ¤·¤Æ¤È¤í¤Ã¤È´¶¤Î¤¢¤ëËÜ¾ìÎ®¤Î¡ÖÃæ¹ñ´¡¡×¤Ë
ºî²È¤Ç¤¢¤êÎÁÍý²È¤ÎÈõ¸ýÄ¾ºÈ¤µ¤ó¤ÎYouTube¡ØÈõ¸ýÄ¾ºÈ¤ÎÎÁÍýÏÀ[Cooking theory]¡Ù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ä¹Î³ÊÆ¤Çºî¤ëÃæ¹ñ¤Î¤ª´¡¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Èõ¸ý¤µ¤ó¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¤ò³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÄ´ÍýË¡¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥æ¥Ëー¥¯¡ª
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤ë¤È¡¢¤È¤í～¤Ã¤È¤·¤¿¥Ý¥¿ー¥¸¥åÉ÷¤Î¿©¤Ù¿´ÃÏ¤Ë¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¡ÖÃæ¹ñ´¡¡×¤òºî¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£
º£²ó¤Ï»ÔÈÎ¤Î¥¶ー¥µ¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æù¤ß¤½¤äÀÄºÚ¤ÎßÖ¤áÊª¤Ê¤É¡¢Ãæ²ÚÉ÷¤Î¤ª¤«¤º¤ä¡¢¤·¤ÐÄÒ¤±¤äÇß´³¤·¤Ê¤É¤Î»ÀÌ£¤¬¤¢¤ëÄÒ¤±Êª¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
¤ª´¡¤Ï°ß¤ËÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë½°ûË½¿©¤¬Â³¤¤¤¿»þ¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö¤¼¤Ò¥Þ¥¹¥¿ー¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£