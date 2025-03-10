¡Ö¤½¤í¤½¤íÄ¬»þ¤«¤Ê¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÉÔ¿¶½©¹¤Ë¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤â¤¦¿Ä¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ºå¿À£²¡½£¸µð¿Í¡Ê£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬ÂçÎÌÆÀÅÀ¤Çºå¿À¤ò°µÅÝ¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬°ÜÀÒ¸å½é¤á¤Æ¡ÖÅÁÅý¤Î°ìÀï¡×¤ËÎ×¤ß¡¢£³²ó¤Þ¤ÇÅê¤²£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡££²ÈÖ¼ê¤ÎÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤â£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£µÃ¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡Ú°¤Éô´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡¡¡½¹¶·â¿Ø¤Ï£³²ó¤Î£¸¼ÔÏ¢Â³½ÐÎÝ¤Ê¤É£±£³°ÂÂÇ£¸ÆÀÅÀ¤Ç¼ã¼ê¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥ª¥³¥¨¤¬£´°ÂÂÇ¡£³°ÌîÁè¤¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£É¬Í×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¡½ÅÄÃæ¾¤Ï£³²ó£±¼ºÅÀ¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤ÃúÇ«¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Î©¤Á¾å¤¬¤êÃ¯¤â¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¼¡¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¾¯¤·°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÀÖÀ±¤Ï£³²óÌµ¼ºÅÀ¡£
¡¡¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¼«Ê¬¤Ç¹©É×¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤ÎÂÐÀÖÀ±¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¡½Ãæ»³¤¬£²°ÂÂÇ¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£½©¹¤¬¤â¤¦¡¢¿Ä¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡¢¤½¤í¤½¤íÄ¬»þ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡½²¬ËÜ¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê»î¹çÃæ¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¡ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤«¤é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×