¡Ö²¶¤ÏÈï³²¼Ô¡×Éâµ¤Áê¼ê¤ÎÆÍ·â¤ËÀÄ¤¶¤á¤ëÉ×¡ª¡©¤À¤¬Ä¾¸å¡Ö¡Ä¤½¤¦¡×ºÊ¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡É¥â¥Î¡É¤Ë¡Ö¤¢¡Ä¡×¢ª¡Ú¿È¶á¤Ê¿Í¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¡Û
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¿È¶á¤Ê¿Í¤Î¸ÀÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁø¶ø¤·¤¬¤Á¤ÊÌäÂê¹Ô°Ù¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¼è¤ë¤Ù¤ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¿¯³²¡Û
¼«Ê¬¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¶õ´Ö¤ä¾ðÊó¤¬ÌµÃÇ¤Ç¿¯³²¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤Î¶³¦¤òÀßÄê¤·ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌµ±óÎ¸¤ÊÍ×µá¤¬Áý²Ã¡Û
¤â¤·¤â¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÌµÍý¤Ê¤ª´ê¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤ò²áÅÙ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÅ¬ÀÚ¤ËÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃÇ¤êÊý¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ÎÍ×µá¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡Û
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÅÙµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤â°ì¤Ä¤Î²ò·èºö¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Î½Å²Ù¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÉ×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤¬ÆÍ·âË¬Ìä¡Û
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢É×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Î½÷À¤¬ÆÍ·â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ¤¶¤á¤¿É×¤Ï¡Ø¤Ä¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡Ù¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈï³²¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¤·¤«¤·»ä¤¬¡Ø¤½¤¦¡Ä¡Ù¤ÈÉâµ¤¤Î¾Úµò²»À¼¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢É×¤Ï¡Ø¤¢¡Ä¡Ù¤ÈÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¼þ°Ï¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î´¶¾ð¤ä·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤«¤Äµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¼Ò²ñÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁø¶ø¤·¤¬¤Á¤ÊÌäÂê¹Ô°Ù¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¼è¤ë¤Ù¤ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¿¯³²¡Û
¼«Ê¬¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¶õ´Ö¤ä¾ðÊó¤¬ÌµÃÇ¤Ç¿¯³²¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤Î¶³¦¤òÀßÄê¤·ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÌµÍý¤Ê¤ª´ê¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤ò²áÅÙ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÅ¬ÀÚ¤ËÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃÇ¤êÊý¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ÎÍ×µá¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡Û
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÅÙµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤â°ì¤Ä¤Î²ò·èºö¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Î½Å²Ù¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÉ×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤¬ÆÍ·âË¬Ìä¡Û
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢É×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Î½÷À¤¬ÆÍ·â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ¤¶¤á¤¿É×¤Ï¡Ø¤Ä¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡Ù¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈï³²¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¤·¤«¤·»ä¤¬¡Ø¤½¤¦¡Ä¡Ù¤ÈÉâµ¤¤Î¾Úµò²»À¼¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢É×¤Ï¡Ø¤¢¡Ä¡Ù¤ÈÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¼þ°Ï¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î´¶¾ð¤ä·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤«¤Äµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¼Ò²ñÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë