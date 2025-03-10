¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¡¡¹ë²Ú¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë4·î22Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈª²ê°é¡¢º´¡¹ÌÚ´õ¡¢¹âÅçÎé»Ò¡¢ÌøÍÕÉÒÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë»÷¤Æ¤ë¡©¸¶ºî¥¥ã¥é¤Î»Ñ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦ÃÎÇ°¼Â´õ¿Í»á¤Î¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¸½Ìò¤Î°å»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÃÎÇ°»á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ÉÎã¤ò¤â¤È¤ËÁÛÁüÎÏ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÉÁ¤¤¤¿¹üÂÀ¤Î°åÎÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×360ËüÉô¤òÆÍÇË¡£º£Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¥¢¥Ë¥áÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Å·µ×Âë±û¡Ê¤¢¤á¤¯¡¦¤¿¤«¤ª¡Ë¤Ï¡¢³Æ²Ê¤Ç¡Ö¿ÇÃÇº¤Æñ¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿ÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¿ÇÃÇ°å¡£Ä¶±Û¤·¤¿Æ¬Ç¾¤È°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÃÎ¼±¤äÆ¶»¡ÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¾É¾õ¤äÆñ»ö·ï¡¢²Ì¤Æ¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤ÎÍý¤òÊ¤¤¹Ä¶¾ï¸½¾Ý¤ÎÆæ¤Þ¤Ç¤â¡¢°å³ØÅª´ÑÅÀ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡È°åÎÅÈÇ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡É¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Èª¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¦½¤°å¤Î¹ã¥ÎÃÓÉñ¡£ÌµÎà¤Î¸ÄÀ¤ÈÇ½ÎÏ¤ò¤â¤ÄÂë±û¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÉñ¤Ï¡¢Å·À¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¡õ¾ÍèÍË¾¤Ê°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò¥Õ¥ëÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤éÂë±û¤Î¡ÈÆæ²ò¤¡É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Âë±û¤È¾®Ä»Í·¤òÎø°¦´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ÇÊª¸ì¤òÌÀ¤ë¤¯Â¿ÌÌÅª¤ËÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÂë±û¤Î»Ð¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÅ·°å²ñÁí¹çÉÂ±¡¤Î»öÌ³Ä¹¡¦Å·µ×¿¿Äá¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²¹¤«¤¯¤â¸·¤·¤¯Âë±û¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤Âë±û¤Î¸ÀÆ°¤òÍ£°ìÀ©¸æ¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¡£ÉáÃÊ¤ÏÍ¥²í¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤À¤¬¡¢ÅÜ¤é¤»¤¿¤é°ìÊÑ¡¢Âë±û¤â¥Ó¥Ó¤ê¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÉÝ¤¤¡£
¡¡¹âÅç¤Ï¡¢¤ä¤ê¼ê¤ÎÅÔµÄ²ñµÄ°÷¡¦ÁÒÀÐÆàÄÅ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£Å·°å²ñÁí¹çÉÂ±¡¤¬½êºß¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÍø±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÉÂ±¡¤ÎºÆÊÔ¡¦ÅýÇÑ¹ç·×²è¡×¿ä¿ÊÇÉ¤È¤·¤Æ°ÅÌö¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·×²è¤òÉÂ±¡·Ð±Ä¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÌøÍÕ±é¤¸¤ë±¡Ä¹¡¦Å·µ×ÂçÏÉ¡£ÌÅ¤Ç¤¢¤ëÂë±û¤È¤Ï¾ï¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£¤·¤«¤â¡¢Å°ÄìÅª¤Ê¹çÍý¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçÏÉ¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åý³ç¿ÇÃÇÉô¤ÎÇÑ»ß¤Þ¤Ç¤âÌÜÏÀ¤à¡£
¢£Èª²ê°é¡Ê¹ã¥ÎÃÓÉñÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ´¶¤È¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¶ÛÄ¥¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËèÏÃ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢¤¤Ã¤ÈÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤âÅ·µ×Âë±û¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º´¡¹ÌÚ´õ¡ÊÅ·µ×¿¿ÄáÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âë±û¤Ï¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ê¿Ç»¡¤Ë¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Â¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÇÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤âÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»ö·ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢Âë±û¤Î»Â¿·¤Ê¿äÍý¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âë±û¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¤·¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢»ä¼«¿È¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎäÀÅ¤Ê¿¿Äá¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ë¿¿Äá¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹âÅçÎé»Ò¡ÊÁÒÀÐÆàÄÅ»Ò¡¦Ìò¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£ÏÃÂê¤Î¿Íµ¤¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¼è¤ê´¬¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÌøÍÕÉÒÏº¡ÊÅ·µ×ÂçÏÉÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤ºÎ¨Ä¾¤ËÌÌÇò¤½¤¦¤Ê´ë²è¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âë±û¤Î¿Í´ÖÀ¤ÎÉôÊ¬¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¡¢Âë±û¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åý³ç¿ÇÃÇÉô¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊª¸ì¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¦¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ìÌÌ¡¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë»÷¤Æ¤ë¡©¸¶ºî¥¥ã¥é¤Î»Ñ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦ÃÎÇ°¼Â´õ¿Í»á¤Î¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¸½Ìò¤Î°å»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÃÎÇ°»á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ÉÎã¤ò¤â¤È¤ËÁÛÁüÎÏ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÉÁ¤¤¤¿¹üÂÀ¤Î°åÎÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×360ËüÉô¤òÆÍÇË¡£º£Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¥¢¥Ë¥áÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Èª¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¦½¤°å¤Î¹ã¥ÎÃÓÉñ¡£ÌµÎà¤Î¸ÄÀ¤ÈÇ½ÎÏ¤ò¤â¤ÄÂë±û¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÉñ¤Ï¡¢Å·À¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¡õ¾ÍèÍË¾¤Ê°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò¥Õ¥ëÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤éÂë±û¤Î¡ÈÆæ²ò¤¡É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Âë±û¤È¾®Ä»Í·¤òÎø°¦´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ÇÊª¸ì¤òÌÀ¤ë¤¯Â¿ÌÌÅª¤ËÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÂë±û¤Î»Ð¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÅ·°å²ñÁí¹çÉÂ±¡¤Î»öÌ³Ä¹¡¦Å·µ×¿¿Äá¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²¹¤«¤¯¤â¸·¤·¤¯Âë±û¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤Âë±û¤Î¸ÀÆ°¤òÍ£°ìÀ©¸æ¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¡£ÉáÃÊ¤ÏÍ¥²í¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤À¤¬¡¢ÅÜ¤é¤»¤¿¤é°ìÊÑ¡¢Âë±û¤â¥Ó¥Ó¤ê¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÉÝ¤¤¡£
¡¡¹âÅç¤Ï¡¢¤ä¤ê¼ê¤ÎÅÔµÄ²ñµÄ°÷¡¦ÁÒÀÐÆàÄÅ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£Å·°å²ñÁí¹çÉÂ±¡¤¬½êºß¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÍø±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÉÂ±¡¤ÎºÆÊÔ¡¦ÅýÇÑ¹ç·×²è¡×¿ä¿ÊÇÉ¤È¤·¤Æ°ÅÌö¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·×²è¤òÉÂ±¡·Ð±Ä¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÌøÍÕ±é¤¸¤ë±¡Ä¹¡¦Å·µ×ÂçÏÉ¡£ÌÅ¤Ç¤¢¤ëÂë±û¤È¤Ï¾ï¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£¤·¤«¤â¡¢Å°ÄìÅª¤Ê¹çÍý¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçÏÉ¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åý³ç¿ÇÃÇÉô¤ÎÇÑ»ß¤Þ¤Ç¤âÌÜÏÀ¤à¡£
¢£Èª²ê°é¡Ê¹ã¥ÎÃÓÉñÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ´¶¤È¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¶ÛÄ¥¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËèÏÃ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢¤¤Ã¤ÈÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤âÅ·µ×Âë±û¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º´¡¹ÌÚ´õ¡ÊÅ·µ×¿¿ÄáÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âë±û¤Ï¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ê¿Ç»¡¤Ë¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Â¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÇÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤âÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»ö·ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢Âë±û¤Î»Â¿·¤Ê¿äÍý¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âë±û¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¤·¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢»ä¼«¿È¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎäÀÅ¤Ê¿¿Äá¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ë¿¿Äá¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹âÅçÎé»Ò¡ÊÁÒÀÐÆàÄÅ»Ò¡¦Ìò¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£ÏÃÂê¤Î¿Íµ¤¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¼è¤ê´¬¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÌøÍÕÉÒÏº¡ÊÅ·µ×ÂçÏÉÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤ºÎ¨Ä¾¤ËÌÌÇò¤½¤¦¤Ê´ë²è¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âë±û¤Î¿Í´ÖÀ¤ÎÉôÊ¬¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¡¢Âë±û¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åý³ç¿ÇÃÇÉô¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊª¸ì¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¦¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ìÌÌ¡¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£