°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ö¤µ¤à¤¤¤Í¡×ÀÖ¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡õ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ÎÀã¤ÎÆü¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉ¨¤¬½Ð¤Æ¤ë¡ª¼ã¤¤¡ª¡×
½÷Í¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ê25¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àã¤ÎÆü¥³¡¼¥Ç¤Î¥·¥ç¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤à¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Àã¤ÎÃæ¡¢ÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹õ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÀã¤ÎÃæ¤ÎÏ»²Ö¤Á¤ã¤ó±Ç¤¨¤ë¤Í¡¼¡¡¥³¡¼¥Ç¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡¼¡¼¡¼¡×¡ÖÏ»²ÖÍÍ¡Á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É´¨¤½¤¦¡×¡ÖÉ¨¤¬½Ð¤Æ¤ë¡ª¡ª¡ª¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¤½¤é¡ÄÀã¤ÎÆü¤Ë¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ï´¨¤¤¤ï¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£