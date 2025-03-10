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¡¡ÆüËÜ¥¢¥Ó¥ª¥Ë¥¯¥¹ <6946> [Åì¾Ú£Ó]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¥ìー¥ÀーÁõÃÖ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á ËÉ±Ò¸þ¤±ÅÅ»Òµ¡´ï¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®¹æ¡¦²èÁü½èÍýµ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤¿¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£Î¦¡¦³¤¡¦¶õ¤Î³Æ¼«±ÒÂâ¸þ¤±ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤Î¿·µ¬¼õÃí¤¬ÁýÀª°ìÅÓ¤Ç¶ÈÀÓ¤â¹¥Ä´¤À¡£25Ç¯3·î´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°´üÈæ22¡óÁý¤Î220²¯±ß¤òÍ½ÁÛ¡£¤Þ¤¿¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±19¡óÁý¤Î26²¯±ß¤È35Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²áµîºÇ¹â±×¹¹¿·¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹¹¤Ë¡¢ËÉ±ÒÍ½»»³ÈÂç¤ÎÎ®¤ì¤ÏÆ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢26Ç¯3·î´ü¤â2¥±¥¿°Ê¾å¤ÎÍø±×À®Ä¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
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¡¡¥ä¥Þ¥È <1967> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3ÆüÂ³¿¡£7Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò531²¯3000Ëü±ß¤«¤é535²¯5000Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ10.9¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò39²¯2000Ëü±ß¤«¤é43²¯8000Ëü±ß¡ÊÆ±2.4ÇÜ¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò29²¯4000Ëü±ß¤«¤é36²¯±ß¡ÊÆ±2.4ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò35±ß¤«¤é45±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£·úÀß¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Á°´üËö¤«¤é¼õÃíÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¼ý±×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±²þ³×¡¢ÄãºÎ»»°Æ·ï¤Î´ð½à¤Ê¤É¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹©¶È²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ë¹©»ö¸¶²ÁÄã¸º¤Ë¤è¤êÍø±×Î¨¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤Î°ìÉôÇäµÑ¤ò¿Ê¤á¡¢Åê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤òÆÃÊÌÍø±×¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÎÁý³Û¤Ï¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤ËÈ¼¤¤ÉáÄÌÇÛÅö¤ò5±ßÁý³Û¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Ç¯10·î¤ËÁÏ¶È80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆµÇ°ÇÛÅö5±ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
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¡¡£Ô£Â£Ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9401> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£6Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯3·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ãÍø±×¤ò406²¯±ß¤«¤é430²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ12.8¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤ò·×¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò62±ß¤«¤é68±ß¡ÊÁ°´ü44±ß¡Ë¤ËÁý³Û¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬³ô²Á¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Çä¾å¹â¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
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