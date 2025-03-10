DeNA¥Ð¥¦¥¢¡¼¡¡¥Ü¡¼¥¯¤Ë·ã¾ð¡ªÉüµ¢½éÅÐÈÄ3²ó2¼ºÅÀ¡¡MLB¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÅêµåÆ°ºîÊÑ¹¹¤Ç
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡DeNA2¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯3·î9Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡DeNA¤Î¡Ö¥Ð¥¦¥¢¡¼·à¾ì¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¡£¡È»ö·ï¡É¤Ï2²ó¤Ëµ¯¤¤¿¡£Ìµ»àËþÎÝ¤«¤éÆó¥´¥íÊ»»¦¤Ç¼ºÅÀ¡£¤Ê¤ª2»à»°ÎÝ¤«¤éº¸Â¤ò°ú¤¤¤ÆÅê¤²¤ë¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢À¾Ìî¤Ø½éµå¤òÅê¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥¯¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ2ÅÀÌÜ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¡ÖWHY¡©¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¡£³ÎÇ§¤ò½ª¤¨¤¿»°±º´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¡Ö·ã¾ð¡×¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¡¼¥È¤Ë±¦Â¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ëº¸Â¤òÃÖ¤¤¤Æ¥°¥é¥Ö¤ò¹½¤¨¤¿Ä¾Á°¤ÎÆ°ºî¤¬¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¼è¤é¤ì¡ÖÅêµåÆ°ºî¤ÎÊÑ¹¹¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö»°ÎÝÎÝ¿³¤Ë¤Þ¤º¡È¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µå¿³¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¡¢µå¿³¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤Þ¤ÀÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤¼¥Ü¡¼¥¯¤Ê¤Î¤«¡×
¡¡MLB¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÅêË¡ÊÑ¹¹¤Î¡Ö¿½¹ð¡×¤ÏÄÌ¤¸¤º¡¢2Ç¯Á°¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¡Ö1Ê¬¤°¤é¤¤¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤è¤¦¤È¡×¡£ºÆ³«Ä¾¸å¤ÏÂç¤²¤µ¤ÊÅêµåÆ°ºî¤ÇÀµÅöÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£´¶¾ð¤à¤½Ð¤·¤ËÅê¤²¤¿ºÇÂ®152¥¥í¤òÃæÁ°¤ØÂÇ¤ÁÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡»î±¿Å¾¤Ï3²ó49µå¤Ç5°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2¼ºÅÀ¡£2»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¼«ÀÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÎÂè1µå¤ÏÃæÀî¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ÇÅê¤²¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ç¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£¡Ö¾¯¤·½¤Àµ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢½éÅÐÈÄ¤À¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¼¡¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»î¤¹¤è¡£160¥¥í¤òº£¥·¡¼¥º¥ó¤É¤³¤«¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¡£¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¤¡¢ºÇ½é¤Î¡Ö·à¾ì¡×¤òÄù¤á¤¿¡£¡ÊÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë
¡¡¢ãÀë¹ð¤·¤¿Ê¡²ÈÀÕÇ¤¿³È½¡Ö²æ¡¹¤Ï²æ¡¹¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¢ä¸øÇ§Ìîµåµ¬Â§5¡¦07a¤Ç¤Ï¡ÖÅê¼ê¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÌÌ¤·¤ÆÎ©¤Á¡¢¼´Â¤òÅê¼êÈÄ¤Ë¿¨¤ì¡¢Â¾¤ÎÂ¤òÅê¼êÈÄ¤ÎÁ°Êý¤ËÃÖ¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¾¼ê¤Ç¿ÈÂÎ¤ÎÁ°Êý¤ËÊÝ»ý¤·¤Æ¡¢´°Á´¤ËÆ°ºî¤òÀÅ»ß¤·¤¿¤È¤¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¢¤ë¡£»°ÎÝÎÝ¿³¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥¯¤òÀë¹ð¤·¤¿Ê¡²È±ÑÅÐÀÕÇ¤¿³È½¤Ï¡Ö¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Â¤ÎÃÖ¤Êý¤¬¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£MLB¤Ç¤Ï¤³¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡Ö¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÅêµå¤ò¿³È½¤ËÄÌÃÎ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï²æ¡¹¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£