µð¿Í¡¦ÀÖÀ±¡õÀÐÀî¡¡³«Ëë¥í¡¼¥ÆºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤á¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Çº¤ß¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í8¡½2ºå¿À¡Ê2025Ç¯3·î9Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀÖÀ±¤ÈÀÐÀî¤¬³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÀÖÀ±¤Ï3²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£5»°¿¶¤òÃ¥¤¦¹¥Åê¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¹©É×¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡2·³Àï¤Îºå¿ÀÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÀÐÀî¤â4²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö²¼¤ÇÀÐÀî¤â¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤á¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Çº¤ß¤È¤·¤Æ¤Í¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¶¥Áè·ã²½¤ò´î¤ó¤À¡£