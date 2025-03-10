¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÄ¹´ü¸ø±é¤«¡¡Áá¤±¤ì¤Ðº£Ç¯¸åÈ¾¤Ë35¸ø±é
±Ñ¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ï¥ó¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥½¥í¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë2023Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ö¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤Çº£Ç¯¸åÈ¾¤ËÄ¹´ü¸ø±é¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
Áá¤±¤ì¤Ðº£Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤â¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç35¸ø±é¤ò¹Ô¤¦ºÇ½ª¸ò¾Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Õ¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËU2¤¬40²ó¤ÎÄ¹´ü¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤ÏÀèÆü¡¢ÍèÆü¤·¤ÆÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤ªÇ¦¤Ó¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç°ìÈÌ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤Û¤ÜÃ¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤º¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È3»þ´Ö24Ê¬7ÉÃ¤Ç´°Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë