ºå¿À¡¦Á°Àî¡¡½éÂÎ¸³¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤â¸å²¡¤·¡ª¹¥µ¡³ÈÂç¤Î±¦Á°ÂÇ¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡¡ÂÇÎ¨¡¦£´£µ£°¤Ç¹¥Ä´¥¡¼¥×
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢ºå¿À£²¡Ý£¸µð¿Í¡×¡Ê£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡²«¿§¤ÎÍ¾±¤¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÀ»ÃÏ¤Ë²÷²»¤¬¶Á¤¯¡££¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸÷·Ê¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£½éÂÎ¸³¤Îºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃ»¤¯Åú¤¨¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤¬´¶³´¤Ë¿»¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡È¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¡É¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ë½É¤Ã¤¿¡£¼·²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»³¤Î½ÐÎÝ¸å¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤ÇÁ°Àî¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£º¸ÏÓ¡¦¿¹ÅÄ¤ËÂÐ¤·£±¥Ü¡¼¥ë¤«¤é£²µåÌÜ¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±¦Íã¼ê¤Î¼ººö¤â¤¢¤êÆó¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡³ÈÂç¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¼ç¼´¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ë¡¢µå¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤âºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨¡¦£´£µ£°¡£³Î¤«¤Ê¿ô»ú¤¬»Ä¤ë°ìÊý¡¢»î¹ç¸å¤Ï²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£²ù¤ä¤ó¤À¤Î¤Ï¶å²ó¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¡£¡Ö¸ª¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¿¶¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò°ú¤Ã¤«¤±°ì¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤Þ¤À¥ª¡¼¥×¥óÀï¡£È¿¾Ê¤Ï¼ý³Ï¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦½àÈ÷¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÞÂÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ë°¤¯¤Ê¤¸þ¾å¿´¤¬£²£±ºÐ¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤â¡¢°ÂÂÇ¤â¡¢ËÞÂÇ¤âÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Ð¸³¡£Á´¤Æ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¼¡Àï¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¡£