°ÂÆ£Í§¹á¤¬ÅìµþÀ¤Î¦ÂåÉ½¤Ë·èÄê¡¡ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ïº´Æ£ÁáÌé²À¡¡¾®ÎÓ¹áºÚ¡¢ÎëÌÚÍ¥²Ö¤é¤â¸õÊä¤Ë¡¡
¡¡¡ÖÌ¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡Ê£¹Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥àÈ¯Ãå¡Ë
¡¡£¹·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢º´Æ£ÁáÌé²À¡Ê£³£°¡Ë¡áÀÑ¿å²½³Ø¡á¤¬ÆüËÜÎòÂå£¹°Ì¤Î£²»þ´Ö£²£°Ê¬£µ£¹ÉÃ¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÂÐ¾ÝÂç²ñ¤Ç»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê£²»þ´Ö£²£³Ê¬£³£°ÉÃ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾å¿ù¿¿Êæ¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡Ë¤¬£²»þ´Ö£²£²Ê¬£±£±ÉÃ¤ÇÆüËÜÀª£²ÈÖ¼ê¤Î£´°Ì¡££²»þ´Ö£²£³Ê¬£µÉÃ¤ÇÆüËÜÀª£³ÈÖ¼ê¤Î£µ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÃÀ¤ÅÄÍü²Ö¡Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ë¤Þ¤Ç¤Î£³¿Í¤¬Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥·¥§¥¤¥é¡¦¥Á¥§¥×¥¥ë¥¤¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤¬£²»þ´Ö£²£°Ê¬£´£°ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»ÒÂåÉ½¤ÎÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¡¢°ÂÆ£Í§¹á¡Ê¤·¤Þ¤à¤é¡Ë¤¬Ê£¿ôÂç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤·¤ÆÁè¤¦¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ÎÇÆ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢µ¬Äê¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ÏºÇÂç£³¤Ç¡¢»Ä¤ê£²ÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â²¬¼÷À®¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¡Ê»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë£µ¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Áª¹Í¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃË»ÒÆ±ÍÍ¡¢Ê£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄì¾å¤²¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ºÇÍÎÏ¸õÊä¤ÏÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤ÇºÇÂ®µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿º´Æ£¡£Âçºå¹ñºÝ¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î£²»þ´Ö£²£±Ê¬£±£¹ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÁáÂç¥Þ¥é¥½¥óÆ±¹¥²ñ½Ð¿È¤Î¾®ÎÓ¹áºÚ¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤âÍÎÏ¤À¡£Âçºå¹ñºÝ¤Ç¾®ÎÓ¤Ë¼¡¤°Á´ÂÎ£³°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£¶°Ì¤ÎÎëÌÚÍ¥²Ö¡ÊÂè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢º£Âç²ñ¤Ç»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤¿¾å¿ù¡¢²ÃÀ¤ÅÄ¤âÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£