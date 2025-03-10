¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡ÛÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¤Ï±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¡ª¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤12¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤12¹æ¡Û 3·î10Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§ 650±ß¡Ê»æÈÇ¡Ë 550±ß¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë
(C)³Þ°æ¼¤¼¨¡¿½¸±Ñ¼Ò
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢»¨»ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤12¹æ¡×¤ò3·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï650±ß¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤¬550±ß¡£È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢´ØÏ¢¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¤Ï±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¡£Âç·§°ÉÍ¥¤µ¤ó¡¢ºãÌÚÍ®ÍÕ¤µ¤ó¡¢ËÜ¶¿Í®ÇÃ¤µ¤ó¡¢Àî¸ý°ª¤µ¤ó¤é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ÂÃ¼°ª¤µ¤ó¤È髙Ìî¿¿±û¤µ¤ó¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·¬Åç³¤¶õ¤µ¤ó¤¬3·î15Æü¤è¤ê¡¢¡Ö½µ¥×¥ì ¥×¥é¥¹¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¡Û ¡ÚÂç·§°ÉÍ¥¤µ¤ó¡Û ¡ÚºãÌÚÍ®ÍÕ¤µ¤ó¡Û ¡ÚËÜ¶¿Í®ÇÃ¤µ¤ó¡Û ¡ÚÀî¸ý°ª¤µ¤ó¡Û ¡Ú¹ÂÃ¼°ª¤µ¤ó¡Û ¡Ú髙Ìî¿¿±û¤µ¤ó¡Û ¡Ú·¬Åç³¤¶õ¤µ¤ó¡Û
(C)³Þ°æ¼¤¼¨¡¿½¸±Ñ¼Ò
(C)Á°¹¯Êå¡¿½¸±Ñ¼Ò
(C)ÅìµþÍ´¡¿½¸±Ñ¼Ò
(C)ÎëÌÚ¥´ー¥¿¡¿½¸±Ñ¼Ò
(C)¾®ÄÍµ£Ç·¡¿½¸±Ñ¼Ò
(C)ÅÄ¸ý¤Þ¤¡¿½¸±Ñ¼Ò
(C)Takeo Dec.¡¿½¸±Ñ¼Ò
(C) LUCKMAN¡¿½¸±Ñ¼Ò