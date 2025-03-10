Ä¹ºê¤Ë¤¢¤ë"¤Û¤ÜºÇ¸Å"¤ÎRCÂ¤Ž¢ÇÑÃÄÃÏŽ£ºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì
Ä¹ºê»ÔÌò½ê¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë·ú¤Äµìµû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¤Ï1949Ç¯½×¹©¡£Åö½é¤Ï¼ò²°Ä®ÃÄÃÏ¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¡¢½»µïÉ½¼¨¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡Öµû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ä¹ºê»ÔÌò½ê¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËÀï¸åÉü¶½¤ÎºÇ½é´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÆüËÜºÇ¸Åµé¤ÎRCÂ¤¡ÊÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¡Ë¤Î¸ø±Ä½»Âð¡¢µìµû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¡Ê°Ê²¼µû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¸©±Ä½»Âð¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬2018Ç¯¤ËºÇ¸å¤ÎÆþµï¼Ô¤¬Âàµî¡¢2019Ç¯¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¶õ¤²È¤Ë¡£2020Ç¯¤«¤é¸«³Ø²ñ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾Íè¤òÌÏº÷¡£2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸øÊç·¿¥×¥í¥Ý¡¼¥¶¥ë¤ÇÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë³èÍÑ¤¬·èÄê¡¢ºÆÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1948Ç¯Àß·×¤Î¡Ö48·¿¡×¤Ï5Åï¤¬¸½Â¸
ºÇ½é¤Ëµû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¤¬¤É¤ì¤Û¤É´õ¾¯¤«¤ò¤¶¤Ã¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£
ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎRC½»Âð¤Ï1916Ç¯¤ËÃ¼Åç¡Ê·³´ÏÅç¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿30¹æÅï¤Ç¡¢Åö½é¤Ï4³¬·ú¤Æ¡¢¤½¤Î¸åÁýÃÛ¤µ¤ì¤Æ7³¬·ú¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê·úÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ã¼Åç¤ÏÃº¹ÛÊÄ»³°ÊÍèÅçÁ´ÂÎ¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·úÊª¤ÏÎô²½¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ç¤âÃÛÇ¯¿ô¤Î¸Å¤¤30¹æÅï¤Ï¸½Â¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¸½¾õ¡¢¤¤¤ÄÅÝ²õ¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÀïÁ°¤ÎRCÂ¤½»Âð¤Ç¤Ï´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤È¤·¤Æ1924Ç¯¡Á1933Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¡¢²£ÉÍ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Æ±½á²ñ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬ÍÌ¾¤Ê¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬2010Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±½á²ñÀÄ»³¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ê¸½É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¡Ë¡¢Æ±½á²ñÂå´±»³¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ê¸½Âå´±»³¥¢¥É¥ì¥¹¡Ë¤Ê¤É¤ò¤«¤¹¤«¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Àï¸å½é¤ÎRC½»Âð¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Î¹âÎØ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÅìµþÅÔ±Ä¹âÎØ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç1947Ç¯8·î¤Ë·×²è·èÄê¡¢1948Ç¯5·î¤Ë4³¬·ú¤Æ2Åï¡¢48¸Í¤¬½×¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¸åÉü¶½´ü¤Î¸ø±Ä½»Âð¤ÏÀß·×¤¬É¸½à²½¤µ¤ì¡¢Àß·×Ç¯ÅÙ¤ò¾Î¤·¤¿·¿¼°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹âÎØ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÏºÇ¸Å¤Î¡Ö47·¿¡×¡£1990Ç¯¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔ½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¤Î¹âÎØ°ìÃúÌÜ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÃÛ75Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëµû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¡£³°´Ñ¤äÆâÉô¤ÎÍÍ»Ò¡¢¿·¤·¤¤³èÍÑ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡Ê28Ëç¡Ë
¤½¤·¤ÆÄ¹ºê¤Îµû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¤Ï¡Ö48·¿¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¸Å¤Î¡Ö47·¿¡×¤¬¸½Â¸¤·¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ºÇ¸Å¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¸Å¤µ¤À¤¬¡¢48·¿¼«ÂÎ¤ÏÁ´¹ñ14ÅÔ»Ô¤Ë¹ç·×Ìó1700¸Í¤Û¤É·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á5Åï¤Ç¡¢ºÇ¸Å¤Ï1948Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿ÀÅ²¬»Ô±Ä±©°áÃÄÃÏ¡£µû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¤Î½×¹©¤Ï1949Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Å¤µ¤Ç¤¤¤¨¤Ð1Ç¯¤À¤±¤À¤¬±©°áÃÄÃÏ¤Î¤Û¤¦¤¬¸Å¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¤¬ºÇ¸Å¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤ÜºÇ¸Å¡£¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤Êª·ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½Â¸¤¹¤ë48·¿¤ÎÃÄÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾¤Ë²¼´Ø»Ô±ÄÀ¶ÏÂ±à½»Âð¡¢¹Åç»Ô±ÄÊ¿ÏÂ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢Ê¡²¬»ÔÅ¹²°Ä®¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢²¼´Ø»Ô¡¢¹Åç»Ô¤Ë¤ÏÇÑ»ß¡¢²òÂÎ¤Î°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÀÎ¤ÏÄ¶¿Íµ¤Êª·ï¡¢¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤È¤Î±ï¤â
¤µ¤Æ¡¢¤½¤Îµû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¤Ï4³¬·ú¤ÆÁ´24¸Í¡£Ä¹ºê»ÔÌò½ê¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤´ã¶À¶¶¤Ë¤â¶á¤¤»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Î¡¢ºä¤ÎÂ¿¤¤Ä¹ºê»Ô¤Ç¤Ï´õ¾¯¤ÊÊ¿Ã³ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£
Æ±»þ´ü¤Ë¤â¤¦1Åï¡¢ÃæÀîÄ®ÃÄÃÏ¡Ê¸½Â¸¤»¤º¡Ë¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î2Åï¡¢Ìó50¸Í¤ÎÊç½¸¤ËÂÐ¤·¡¢1000·ï°Ê¾å¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¾¼ÏÂ24Ç¯7·î9Æü¤ÎÄ¹ºêÌ±Í§¿·Ê¹¡Ê¸½Ä¹ºê¿·Ê¹¡Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¶¿Íµ¤Êª·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÀîÄ®ÃÄÃÏ¤ÎÎÙ¡¢¿·ÃæÀîÄ®¤Ë¤Ï2017Ç¯¤Ë¡ØÆü¤ÎÌ¾»Ä¤ê¡Ù¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤¬1954Ç¯¤«¤é5ºÐ¤Ç²ÈÂ²¤ÈÅÏ±Ñ¤¹¤ë1960Ç¯¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¸«³Ø²ñ¤Ç¤³¤ÎÃÄÃÏ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤¿»ñÎÁÎà¡£¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Èà¤Ë¤Ï½ªÀï¸å¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿2ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃÄÃÏ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤É¤Á¤é¤ÎÃÄÃÏ¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ëÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÃÄÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·úÊª¤ÎÎò»Ë¡¢²áµî¤Î¿Íµ¤¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹ºê¸©¤ÏÃÄÃÏ¤ÎÇÑ»ß¸åÈæ³ÓÅªÁá¤¤¤¦¤Á¤«¤é¸«³Ø²ñ¤Ê¤É¤ò»Ï¤á¡¢ÊÝÂ¸¡¢³èÍÑ¤òÌÏº÷¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤³¤Ç´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤¬¸½ºß¡¢µû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¤Î³èÍÑ¤òÃ´¤¦¥³¥³¥È¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¥³¥³¥È¥È¡Ë¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢Ä¹ºê½Ð¿È¤Î°ËÅìÍ¥¤µ¤ó¤À¡£¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÈÂç³Ø»þÂå¤Ë±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é·úÊª¤ò¸«¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥¶¥ëÁ°¤Î¥µ¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¤Ï»³·Á¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ìÄ¹ºê¸©¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä¹ºê½Ð¿È¤Î5¿Í¤È²ñ¼Ò¤òºî¤ê¡¢º£¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤µ¤ó¤¶¤óÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æþµï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÊÖ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢³èÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤Îµ®½Å¤Ê·úÊª¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î»ÈÌ¿´¶¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ËÅì¤µ¤ó¡£
ºÆÀ¸¤ËÇ®°Õ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â100%Ì±´ÖÉéÃ´¤Î¶ì¤·¤µ
¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÇº¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï½Ð»ñ¤Ï100¡óÌ±´Ö¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Ì±´Ö¤Ç·úÊª¤òÄÂÂß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¶íÂÎ¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÇÄã¸Â½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂß¤·¼ç¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£Æþµï¼Ô¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤ÇDIY¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö±«Ï³¤ê¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÅÅµ¤¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÂß¤¹¤³¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ë·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢µû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¤Î¾ì¹ç¡¢¸©¤Ï´Ê°×Åª¤ÊÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¡£¥³¥³¥È¥È¤Ï·úÊª¤Î»öÁ°Ä´ºº¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ÀÌó¸å¡¢³°ÊÉ¤Î¤¦¤Á¡¢Íî¤Á¤½¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ï¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²°¾å¤ÎËÉ¿å¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿ÅÅµ¤¡¢¥¬¥¹¡¢¿åÆ»¡¢¾ÃËÉÀßÈ÷¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÄã¸Â¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÍÑ°Õ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÆþµï¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ç²þ½¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¼Æâ¤Î¾õÂÖ¤ÏÉô²°¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Û¤É±øÂ»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤â¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÀöÌÌÂæ¡£º¸Â¦¤ÏÀÐ¸´ÃÖ¤¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²¼¤Î´Ý¤¤·ê¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤âÅÅµ¤¤ÏÅö½é¤Î20A¤Ç¤Ï¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È30A¤Ë¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«Æ°²ÐºÒÊóÃÎÀßÈ÷¡Ê¼«²ÐÊó¡Ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½»ÂðÍÑ²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤È°ã¤¤¡¢¼«²ÐÊó¤ÏÀßÃÖ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂ¿³Û¤ËµÚ¤Ö¡£
¼«²ÐÊó¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÅ¹ÊÞ¡¢Ì±Çñ¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æþµï¼Ô¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÄÂÎÁ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤ÎÄÂÎÁ¤ÏÌó40Ö¤Î2K¤Ç1³¬¤¬·î³Û6Ëü5000±ß¡¢2³¬¤¬·î³Û4Ëü5000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ï°ìÎ§2Ëü±ß³ä°ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê2Ç¯°Ê¾åÆþµï¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£
10Ç¯´Ö¤ÎÄê´ü¼Ú²È·ÀÌó¤Ç¸½ºß¸©¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë12¼¼¤¬¤º¤Ã¤ÈËþ¼¼¤À¤È¤·¤Æ¤âÄÂÎÁ¼ýÆþ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¼Ú¶â¡¢¸©¤Ë»ÙÊ§¤¦²ÈÄÂ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¡£º£¸å¡¢1³¬¡¢2³¬¤¬Ëä¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢3³¬°Ê¾å¤ò½ç¼¡¼Ú¤ê¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÉôËä¤Þ¤ì¤Ð¹õ»ú¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥³¥È¥È¤Ç¤ÏÄÌ¤ê¤Ë¶á¤¤2¸Í¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²þ½¤¡£¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥·¥§¥¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂß¤·½Ð¤·¡¢¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¼ê¤â¤¢¤ë¡£
¶¦ÍÑÉô¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥·¥§¥¢¥¥Ã¥Á¥óÉôÊ¬¡£¾²¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å·°æ¤¬¹â¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥³¥³¥È¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë
¤¿¤ÀÎ¨Ä¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¬»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¼ý±×¤ò¥×¥é¥¹¤ËÆ³¤¯²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß¡¢Á´ÂÎ¤¬Ëä¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤ä¤êÊý¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥¤½¤ÎÂ¾¤Î°Õ¿Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¹¤òµá¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÄ¹ºê¸©¤Î·úÊª¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë·èÃÇ¤Ï±ÑÃÇ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢Ì±´Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ½Ð»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ë¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¡£
º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ¸µ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤¢¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ëÃÏ°è¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç®°Õ¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤À¤±¤ËÍê¤ë¤ä¤êÊý¤ËÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Î¸Å¤¤·úÊª¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÂ¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤â´Þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
µû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¤Î¸½ºß¡¢»³Íü¤«¤éÄÌ¤¦¿Í¤â
¤µ¤Æ¡¢ËÜÂê¤ËÌá¤ê¡¢µû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¤Î¸½ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥³¥È¥È¤Ï·ÀÌóÁ°¤«¤é¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éý¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤«¤éËè²ó30¡Á40¿Í¤Û¤É¤¬»²²Ã¡¢Ç®¿´¤Ê°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï±ó¤¯»³Íü¸©¤«¤é½é²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2¸Í¤ò¼Ú¤ê¤¿¿Í¤â¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉô²°¤Ï¤¤¤º¤ì¡ÖÇñ¤Þ¤ì¤ë48·¿¡×¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤¿Ì±Çñ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡£»³Íü¤«¤éDIYºî¶È¤Î¤¿¤á¤ËÄÌ¤¦Ç®°Õ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î»ö¶È¼Ô¡¢¥·¥§¥¢·¿½ñÅ¹¤È»º¸å¥±¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Ç¤ËÈ¾Ê¬¤Î6¸Í¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢³Æ¸Í¤Ç¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²þ½¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æþµï¼ÔÊç½¸¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï°û¿©Å¹¤ä»öÌ³½ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ºê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¿Í¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼«¤é²þ½¤¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÆþµï¼Ô¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î³Ð¸ç¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
½»¸Í¤Ï¸¼´Ø¤òÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÀöÌÌ½ê¡¢¥È¥¤¥ì¡¢Âæ½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±ü¤ÎËÌ¤Ë6¾ö¡¢Æî¤Ë8¾ö¤ÎÏÂ¼¼¤¬¤¢¤ë¡£¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢É÷Ï¤¤Ï1978Ç¯¤Ë³¬ÃÊ¼¼¤ÎÁ°¤ËÁýÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£
³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ìÉôÊ¬¤ËÁýÃÛ¤µ¤ì¤¿É÷Ï¤¡£³Æ¸Í¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
³¬ÃÊ¤Î³°¤ËÍá¼¼¤¬ÁýÃÛ¤µ¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê³°´Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉô²°¤ò½Ð¤Æ³¬ÃÊ¤òÈ¾³¬Ê¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ¬Åò¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
É÷Ï¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç·úÊªÁ°ÌÌ¤ÎÄÌÏ©¤¬¶¹¤¯¡¢½»¸Í¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é²þ½¤¤Ç¤ÏÉ÷Ï¤¤òÅ±µî¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢²òÂÎÈñ¤¬¹â¤¯¤Ä¤¯¤³¤È¡¢½ÉÇñ¤Ç»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ÷Ï¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¡£¾²¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¤ÎÃª¤¬ºî¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤â¡¢°ú¤½Ð¤·¡¢°ú¤°ã¤¤¸Í¡¢ÌÖÆþ¤ê¤Î¸Í¤Ê¤ÉÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¤è¤µ¤½¤¦¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÍÍ»Ò¡£±¦Â¦¤ËÇÛÁ·ÍÑ¤Î¾®Áë¤¬¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤ë¡£¥·¥ó¥¯¤Î±¦¤Ë¤Ï¥À¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÎÆþ¤ê¸ý¤â¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÏÂ¼¼¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÇÛÁ·¤Î¤¿¤á¤À¤í¤¦¤«¡¢¾®Áë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÎÁÍý¤¬¼êÅÏ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿É÷·Ê¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤¤¡£¸Å¤¤ÃÄÃÏ¤Ë¤Ï¤ªÌóÂ«¤Î»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤â¥·¥ó¥¯¤Î²£¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµû¤óÄ®¡Ü¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë
²þ½¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥³¥È¥È±¿±Ä¤Î1³¬ÉôÊ¬¤Ï¾²¤ò²¼¤²¤¿³«ÊüÅª¤Ê¥·¥§¥¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¡£¸Å¤¤·úÊª¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥È¥¤¥ì¤â¡£¤³¤Î¸åÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¢¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà»þ¤Ë¤Ï·úÊªÁ°ÌÌÄÌÏ©¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç»È¤¦ºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¤òºî¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤â´Þ¤áÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆüºî¤Ã¤¿²È¶ñÎà¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥Ú¥ó¥¤òÅÉ¤ë¥³¥³¥È¥È¤Î°ËÅì¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼èºàÅöÆü¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Îº©¿Æ²ñ¡£¶å½£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥³¥³¥È¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë
µû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ²þ¤á¡Öµû¤óÄ®¡Ü¡×¡Ê¤¦¤ª¤ó¤Þ¤Á¥×¥é¥¹¡Ë¤È¤·¤ÆÆ°¤¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤³¤Î·úÊª¤¬ÃÏ°è¤Î¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑÃÄÃÏ¤Î³èÍÑ»öÎã¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¡Ö·ÀÌó´ü´Ö¤Î10Ç¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î50Ç¯Àè¤Ë¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ËÅì¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÃÛ75Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëµû¤ÎÄ®ÃÄÃÏ¡£³°´Ñ¤äÆâÉô¤ÎÍÍ»Ò¡¢¿·¤·¤¤³èÍÑ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡Ê28Ëç¡Ë
Ï¢ºÜ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÊÃæÀî ´²»Ò ¡§ Åìµþ¾ðÊóÆ²ÂåÉ½¡Ë