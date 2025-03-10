¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ö2ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¶áÆ£¡¡´ÓÏ½¥Þ¥ë¥Á¡ÖÂÇÀÊ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¿·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÌäÂê¤Ê¤·¡ª
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡¼5¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯3·î9Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡2ÈÖ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âOK¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£¤¬9Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¤¨Êý¤â½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤¿¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½é²ó¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦¥µ¥â¥ó¥º¤ÎÄ¾µå¤ò¤¤ì¤¤¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÌøÅÄ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ËÁê¼ê¼ººö¤¬½Å¤Ê¤ë´Ö¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£3²ó¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿ºûÀî¤¬ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤ÆÌµ»à2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Ç´¤Ã¤¿Ëö¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î8µåÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÅÎ±¤á¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Î2ÈÖ¡¦ÌøÅÄ¡¢3ÈÖ¡¦¶áÆ£¤ÎÊÂ¤Ó¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤«¡×¤È¡¢¸½ºß¤Ï»î¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¶áÆ£¤Ï23Ç¯WBC¤Ç2ÈÖ¤ËÆþ¤ê¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£ºòµ¨MVP¤ÎÇØÈÖ¹æ3¤Ï¡Ö2ÈÖ¤âËº¤ì¤¿¤°¤é¤¤ÂÇÀÊ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÅê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¡¢µ°Æ»¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬Âç»ö¡×¡£²¿ÈÖ¤òÂÇ¤È¤¦¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯ÂÇÀÊ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡£º£µ¨¤â´ÓÏ½¤ÎÂÇ·â¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£