¡Ú²¦¾Àï¡Û¤³¤ì¤¬¾¡Éé¤á¤·¡¡Æ£°æ²¦¾¤Ï¡Ö²«¶â¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤Ð§¡×¡¡±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡Ö¿¼Ã«¤Í¤®¥«¥ì¡¼¤ä¤¤½¤Ð¡×
¡¡¡þALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É2ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯3·î9Æü¡¡ºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¡¦µì½ÂÂôÅ¡¡ÖÃæ¤Î²È¡×¡Ë
¡¡Ãë¿©¤ÇÆ£°æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¦¤Þ!!ÆÚ¥í¡¼¥¹¡¡²«¶â¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤Ð§!!¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡¡1ÆüÌÜ¤Ï¶¿ÅÚÎÁÍý¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¼Ñ¤Ü¤¦¤È¤¦¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¹ñ»º¶Ë¾åÆÚ¥í¡¼¥¹¤ËÆÃÀ½¤³¤¦¤¸¤ò»È¤Ã¤¿ÀäÉÊ¤¿¤ì¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¤¬¥¬¥Ä¥ó¤ÈÍè¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤À¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï1ÆüÌÜ¤Ë°ú¤Â³¤¡Ö¿¼Ã«¤Í¤®¥«¥ì¡¼¤ä¤¤½¤Ð¡×¤ò¿©¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Çºë¶Ì¸©¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¡£