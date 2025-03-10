¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î¹Ã»Ò±à¸«»²¤Ë¸×ÅÞ¤«¤éÂç´¿À¼¡¡¼¡¤Ï£±£¶Æü¥«¥Ö¥¹Àï¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ºå¿À£²¡½£¸µð¿Í¡Ê£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢Ëþ°÷¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç°ÜÀÒ¸å¡È½é¾¡Íø¡É¤òµó¤²¤¿¡£¼çÎÏ¤¬ÊÂ¤Öºå¿ÀÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë£³²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£²Ã¥»°¿¶¡£¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë»þÂå¤«¤éÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿À»ÃÏ¤Ç¸×ÅÞ¤«¤é¤â´¿À¼¤òÍá¤Ó¡¢¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë³«Ëë£³ÀïÌÜ¤Î£³£°Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÆâÍÆ¤Ë¤ÏËþÂ¤»¤º¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë£±£¶Æü¤Î¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç½¤Àµ¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤ëÂç´¿À¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Èµð¿Í£±¾¡¡É¤òµó¤²¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï¡¢£´Ëü£±£¸£³£¹¿Í¤«¤é¤Î´¿·Þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¡£ºòÇ¯£³·î£¶Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Êºå¿À¡½³ÚÅ·¡Ë°ÊÍè¡¢£³£¶£¸Æü¤Ö¤ê¤Ë¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢²«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Ä¶Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤¢¤¢¤¤¤¦´¿À¼¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¼«Á³¤ÈÎÏ¤âÆþ¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀïÂÇÎ¨£±£²µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Îºå¿À¤Ï¶áËÜ¡¢º´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¡¢Âç»³¤é¥Ù¥¹¥ÈÉÛ¿Ø¡£¡Ö¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤ÂÇÀþ¡£¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡×¤ÈÍ½Äê¤Î£³²ó¤ò£´£¸µå¤Ç£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡££³²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÊ»»¦Êø¤ì¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï£³»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ°ÜÀÒ¸å½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Î½©¹¤Î¹¥¼é¤ä£²²ó¤ÎÂç¾ëÂî¤ÎÅðÎÝÁË»ß¤Ê¤É¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼é¤ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ëè²óÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é½ý¸ý¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¡¢¼ÂÀï¤Ç½é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÂç¾ëÂî¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÅêµå½Ñ¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îµ»¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÎÅÚ¤ò£³ÅÙÆ§¤ß¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤È½à£Ö¤ò·Ð¸³¡£¡ÖÅÄÃæ¾Âç¡×¤ÎÌ¾¤Ï°ìÌö¡¢Á´¹ñ¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç£µÅÐÈÄ¤Ç£²¾¡£²ÇÔ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¿½¤·»Ò¡×¤Ï¡¢£±£¹Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÇ»Ì©¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤â¡Ö¡Ê£°£·Ç¯¡Ë¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤âÅê¤²¤¿¤è¡×¤È¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÅêµåÆâÍÆ¤Ë¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡££²»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢ÆÃ¤Ë½é²óÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤òÊâ¤«¤»¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏÌÔ¾Ê¡£À©µåÎÏ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¡×¤ÈÀ¸Ì¿Àþ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖËþÂ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê²ó¤Î¡ËÆþ¤ê¤È¤«¡¢Äù¤á¤ë¤È¤³¤ÏÄù¤á¤Ê¤¤¤È¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£ºÇÂ®¤Ï£±£´£µ¥¥í¡£³«Ëë¥í¡¼¥ÆÅö³Î¤òÌÀ¸ÀºÑ¤ß¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤«¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¤¤«¤Ê¡£¤¹¤´¤¤ÃúÇ«¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔ°Â¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤¤°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï½¤Àµ¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£±·³£±ÅÐÈÄ¤ÇÌ¤¾¡Íø¡£µ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¼è¤êÁÈ¤à¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Î´°À®¤âÆ»È¾¤Ð¤À¡£¹ßÈÄ¸å¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÄ¾¹Ô¤·¡¢£³£´µå¤òÅê¤¸¤Æ¡È¥º¥ì¡É¤ò½¤Àµ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï£³½µÏ¢Â³¤ÎÆüÍËÅÐÈÄ¤Ç£±£¶Æü¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ø¡£¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤È¤ÎÂÐ·è¤ò¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡£²ÝÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¸µ¤ò¤ß¤Ä¤á¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤Ï£³£°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¡£¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤ò¹Ã»Ò±à¤«¤é»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë
¡¡¢¡ÅÄÃæ¾¤È¹Ã»Ò±à¡¡¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë»þÂå¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë½Õ²ÆÄÌ»»£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢£±£²ÅÐÈÄ¤Ç£¸¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¥£°£·¡££²Ç¯²Æ¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡££³Ç¯²Æ¤Ï·è¾¡¤ÇÁá¼Â¡¦ºØÆ£Í¤¼ù¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡¢±äÄ¹£±£µ²ó°ú¤Ê¬¤±ºÆ»î¹ç¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë»àÆ®¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤Ç¤ÏÄÌ»»£µÅÐÈÄ¤Ç£²¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¥£·£³¡£Ä¾¶á¤Î¸ø¼°ÀïÅÐÈÄ¤Ï£²£³Ç¯£¶·î£·Æü¡¦ºå¿ÀÀï¡££µ²ó£¸°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤ÇÉé¤±Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£