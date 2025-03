タレント、プロ雀士としても活躍中の中田花奈が5月27日、5年ぶりに写真集を発売することが発表された。 17歳で乃木坂46 の第 1期メンバーオーディションに合格、9年に及ぶアイドル活動では根強いファンを獲得してきた彼女。今では、プロ雀士になりMリーグに参戦、経営者として麻雀カフェをオープンさせるなど多方面で才能を発揮させている。 今回の写真集は、韓国で撮影。リゾート地のビーチや街歩きでのあふれる笑

The post 中田花奈、5年ぶりの写真集が5月発売決定 「乃木坂46時代ダンスで培った表現をグラビアという形で活かせていたら」先行カットも解禁 first appeared on GirlsNews.