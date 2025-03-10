¡ÚÂçºå¾ëS¡Û¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥í¡¼¥º¡¡²£¹ËÁêËÐ¸«¤»¤¿¡ª´äÅÄË¾¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡ºå¿À11R¡¦Âçºå¾ëS¤Ï²£¹ËÁêËÐ¤ÇÂ¾ÇÏ¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ»Ãæ3ÈÖ¼ê¤Î³°¤òÄÉÁö¤·¤¿3ÈÖ¿Íµ¤¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê¥»¥ó6¡á¾åÂ¼¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤¬Ä¾Àþ¡¢°È¾å¤Ï¼ê¹Ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÇÏ¤Ê¤ê¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯µÞºä¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¸åÂ³¤ò2ÇÏ¿ÈÈ¾¤Á¤®¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÅÄË¾¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µ÷Î¥¤Ï¶ËÃ¼¤ËÄ¹¤¤Ã»¤¤¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ëÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ë¸«¤é¤ì¤¿µ¤Æñ¤·¤µ¤Ïºò²Æ¤ÎÈ¡´ÛµÇ°16Ãå¸å¤ËµîÀª¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾åÂ¼»Õ¤Ï¡ÖµîÀª¤Î¸ú²Ì¤¬¤Æ¤¤á¤ó¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤ò¤Ò¤ÈÃ¡¤¤·¤Æ¡¢¾åÀÑ¤ß¤â½½Ê¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÎÏÄÌ¤ê¤À¤Í¡£º£¸å¤ÏÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¡£¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¡£½Õ¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£