ÂìÂô½¨ÌÀ¤¬¼ê¤¬¤±¤ëIMP.½é¼ç±éÉñÂæ¡ØIMPACT¡Ù¾å±é·èÄê¡¡¡Ö10¥È¥ó¤Î¿å¤ò30Ê¬´Ö¹ß¤é¤»Â³¤±¤ë¡×ÂçÎ©¤Á²ó¤ê¤â
¡¡º£Ç¯5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢IMP.¤Î½é¼ç±éÉñÂæ¡ØIMPACT¡Ù¤¬Á´¹ñ3ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£Æ±ºî¤ÎÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤¬3·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛIMP. ½é¼ç±éÉñÂæ¡ØIMPACT¡ÙÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ¡Ë
¡¡ËÜÉñÂæ¤Ï¹½À®¡¦±é½Ð¤òÂìÂô½¨ÌÀ¤¬Ì³¤á¡¢¥À¥ó¥¹¡¢²Î¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥çー¥Ñー¥È¡¢¤«¤Ä¤ÆÂìÂô¤âÉñÂæ¤Ç±é¤¸¤¿¡ØÊ¿¾Ìç¡Ù¤ò¾å±é¤¹¤ë¼Çµï¥Ñー¥È¤Ç¹½À®¡£IMP.¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëº´Æ£¿·¡¢´ð½Ó²ð¡¢ÎëÌÚÂç²Ï¡¢±Æ»³ÂóÌé¡¢¾¾°æÁÕ¡¢²£¸¶Íªµ£¡¢ÄØÂÙ²æ¤Î¤Û¤«¡¢7·î7Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëTOBE¤Î¿·¥°¥ëー¥×¡¦CLASS SEVEN¤è¤êÂçÅìÎ©¼ù¡¢¹âÅÄÎù¡¢¶áÆ£Âç³¤¡¢²£ÅÄÂç²í¡¢Ãæß·Îú¤Î½Ð±é¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀ¾Â¼¹¬µ¤Ï¡Ö²»³Ú¥·ー¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤äCM¤äÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ·Ý¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¼ç±é¸ø±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢IMP.¤Î½é¼ç±éÉñÂæ¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢³«ºÅÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë°¦ÃÎ¡¦¸æ±àºÂ¤ÏÂìÂô¤¬ºÇ¸å¤Ë¼ç±éÉñÂæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Öº£ÅÙ¤ÏIMP.¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÂìÂô¤µ¤ó¤¬±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸ø±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢IMP.¤ÈÂìÂô¤ÎÎ¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂìÂô¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤â¤Îº£¤Þ¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢²¿¤«É¬¤º¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬µÒÀÊ¤ËÇ®ÎÌ¤òÀ¸¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬´¶Æ°¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÂìÂô¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤ÎÉñÂæ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢º£²ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7¿Í¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿IMP.¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä°§»¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£¤Ï¡¢ËÜÍèÎ©¤ÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Å·Á³¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤â¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÂìÂô¼ÒÄ¹¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÉñÂæ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ä¡Ä¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤ËIMP.¼«¿È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê´ð¡Ë¡¢¡ÖËÍ¤é7¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎëÌÚ¡Ë¡¢¡Ö¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê±Æ»³¡Ë¡¢¡ÖIMP.¤È¤·¤ÆÌ´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼ç±éÉñÂæ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾°æ¡Ë¡¢¡Ö7¿Í¤Ç¤Î¼ç±éÉñÂæ¤ÏIMP.¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¤¿¤Á¤âËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²£¸¶¡Ë¡£
¡¡6¿Í¤¬½ç¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÄØ¤¬¾ì¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡ÖÀ½ºîÈ¯É½¤Ç¶õµ¤¤¬½Å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¹±Îã¤Î¡È¥Äー¥Ð¥¥Ð¥¡É¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¡¢µ¼Ô¿Ø¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤ë¤«¤òÇº¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î´é¤Ë¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð¤ß¤¬Éâ¤«¤Ö¡£¸½¾ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬°ìµ¤¤Ë¤Û¤°¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÄØ¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á7¿Í¤âÂìÂô¤µ¤ó±é½Ð¤ÎÉñÂæ¤Î¤â¤È¤ÇºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ë7¿Í¤ÇºÂÄ¹¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉñÂæ¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤ëÁÇÅ¨¤Ê¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç±éÉñÂæ¤¬·èÄê¤·¤¿ÏÃ¤Ï¡¢7¿ÍÆ±»þ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°ÎÂç¤ÇÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¤¤Ä¤«ËÍ¤¿¤Á¤âºÂÄ¹¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÆü¤¬¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¡Ø¡Ê¤½¤ó¤ÊÆü¤¬¡Ë¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£±éÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ò¤È¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö10¥È¥ó¤Î¿å¤ò30Ê¬´Ö¹ß¤é¤»Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçÎ©¤Á²ó¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÉñÂæ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Îºî»ì¤òËÌ»³¹¨¸÷¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ð¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÊ¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡ØIMPACT¡Ù¡Ê¡á¾×·â¡Ë¤È¤¤¤¦¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉñÂæ¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ä»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÉñÂæ¤À¤È²¿¸ø±é¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Ëè¸ø±é¸å¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤Î¸ø±é¤´¤È¤Î¥À¥á¤À¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡Ø¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¾ï¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾°æ¡£¡Ö½éÆü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àé°¬³Ú¤ÎÆü¤Þ¤Ç¾ï¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ËÍ¤Ï¼ÒÄ¹¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï°ÊÁ°¡¢ÂìÂô¤¬±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿ÉñÂæ¤Ç¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¾Ð´é¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤â¤¿¤Á¤Þ¤Á¡Ö¤¢¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÉñÂæ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï±éÌÜ±éÌÜ¤Ç¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ï¤á¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¥·ー¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤ÎÊª¸ì¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£º£¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¤³¤Î¡ØIMPACT¡Ù¤Ç¤Ï¸åÇÚ¤Ë¤â¶µ¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ëー¥×¤Î¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ë±Æ»³¤Ï¡¢°ÊÁ°ÉñÂæ¤ÇÂìÂô¤«¤é¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢º£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÁ´ÉôÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¾ï¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±Æ»³¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¡ØIMPACT¡Ù¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÄ©¤á¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±Æ»³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖÉñÂæ´ü´ÖÃæ¤ÏÊÌ¿Í³Ê¤«¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï²£¸¶¡£¤¹¤°¤µ¤Þ´ð¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»¿Æ±¤·¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤â¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃç°¤¯¤Ê¤ê¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤ËÜµ¤¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤¬º£²óÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤¹²£¸¶¤Ë¡¢¡Ö»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë´ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ð¤Ï¡¢ÂìÂô¤ÎÉñÂæ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¼ç±é¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢º£»×¤¦¤È¤¹¤´¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤Î·Î¸Å¾ì¤Ç¤ÏËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¡¢CLASS SEVEN¤Ë¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¡ÊCLASS SEVEN¤Ï¡Ë¤Ä¤¤ºÇ¶á¥Ç¥Ó¥åー¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤Æ¡£º£¤¿¤Ö¤ó¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ä¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡Ä¡Ä¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÂ³¤±¤ë´ð¤Ë¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¾¾°æ¡£¡Ö¡Ä¡Ä¾éÃÌ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¡¢¤¤¤¤ÉñÂæ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤´Ä¶¤«¤é¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É¬¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë´ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬°ìÎé¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡IMP.¤Î½é¼ç±éÉñÂæ¡ØIMPACT¡Ù¤Ï¡¢5·î1Æü¤«¤é25Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦¸æ±àºÂ¡¢5·î30Æü¤«¤é6·î1Æü¤ËÀÐÀî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Ûー¥ë¡¢6·î6Æü¤«¤é8Æü¤Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±à HBG¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Èà¤é¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¡ÈIMPACT¡É¤Î¤¢¤ëÉñÂæ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸=¤«¤Ê¤¶¤ï¤Þ¤æ¡Ë