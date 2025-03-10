R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼vs¥é¡¼¥¸¥ç »î¹çµÏ¿
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè27Àá¡Û(¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦)
R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ 2-1(Á°È¾2-1)¥é¡¼¥¸¥ç
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[R]¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú(30Ê¬)¡¢¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë(34Ê¬)
[¥é]¥Ú¥É¥í¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹(45Ê¬+2)
<·Ù¹ð>
[R]¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë(79Ê¬)¡¢¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë(85Ê¬)¡¢¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á(90Ê¬+2)
[¥é]¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥°¥ó¥Ð¥¦(63Ê¬)
´Ñ½°:74,170¿Í
R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ 2-1(Á°È¾2-1)¥é¡¼¥¸¥ç
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[R]¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú(30Ê¬)¡¢¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë(34Ê¬)
[¥é]¥Ú¥É¥í¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹(45Ê¬+2)
<·Ù¹ð>
[R]¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë(79Ê¬)¡¢¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë(85Ê¬)¡¢¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á(90Ê¬+2)
[¥é]¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥°¥ó¥Ð¥¦(63Ê¬)
´Ñ½°:74,170¿Í