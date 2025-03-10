¡ÈÀä¹¥Ä´¡ÉÁ°ÅÄÂçÁ³¡¢¸ø¼°Àï4ÀïÏ¢È¯¤Çº£µ¨27ÆÀÅÀÌÜ¡ª¡¡3Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï½à·è¾¡¿Ê½Ð

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Who else? 🤷¡é️— Scottish Gas Scottish Cup (@ScottishCup) March 9, 2025
Daizen Maeda opens the scoring at Celtic Park 💥#ScottishCup pic.twitter.com/STsYJaDBdu