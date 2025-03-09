¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Æ´¶·ã¡×²Æì³®Àû¤ÎÃç´ÖÍ³µª·Ã¤¬´¶Ã²¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¼«¿È¤Î³¨¤ò¾Ò²ð¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢¡Â©»Ò¤òÊú¤¤·¤á¤ë¾ìÌÌ¤òÁ¡ºÙ¥¿¥Ã¥Á¤ÇºÆ¸½¢¡
¡¡½÷Í¥¤ÎÃç´ÖÍ³µª·Ã(²Æì¸©±ºÅº»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¼«¿È¤Î³¨¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ú²°¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ü¡¼¥É¤¬ÁÇÅ¨²á¤®¤Æ´¶·ã¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¼ê½ñ¤¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ÖSTEP OUT ¤Ë¡¼¤Ë¡¼¤Î¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤Î³¨¤ò¾Ò²ð¡£ÃÏ¸µ²Æì¤ÎÆáÇÆ»Ô¡Ö¥·¥Í¥ÞQ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ°§»¢¤Î¹µ¤¨¼¼¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³¨¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¬Â©»ÒÌò¤ÎSoul(²Æì¸©½Ð¿È)¤òÊú¤¤·¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤ä³¤¤Ê¤É²Æì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÀ§Èó¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖSTEP OUT ¤Ë¡¼¤Ë¡¼¤Î¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤Ï¡ÖTRICK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄé¹¬É§´ÆÆÄ¤¬Ãç´Ö¤È10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¡£²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿²ÈÂ²¥É¥é¥Þ¤Ç14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£