¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡ÙBlu-rayÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÆÃ»£¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Ç»¸ü¥ì¥Ý¡¼¥È! - Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¡Ö±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¡Ø¼¡¤ÎÊª¸ì¡Ù¤â¡Ä¡×¤ÈÂ³ÊÔ¤òÂÔË¾
2024Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤ÎBlu-rayÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2025Ç¯3·î9Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâTOEI¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¤Û¤«¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·ë½¸¡£Ç÷ÎÏ¤ÎÆÃ»£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ç¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ËÜºî¤Î»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£
º¸¤«¤é¡¢¾æÂÀÏº¡¢¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í¡¢Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¢²ÃÆ£¾®½Õ¡¢ÊÒÅÄÍÛ°Í
¡ûÉã»ÒÆóÂå¤ÇÎ©¤Ã¤¿¡¢´Ý¤ÎÆâTOEI¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸!
1980Ç¯Âå¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿·ËÀµÏÂ¤Î·æºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤¬¡¢40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ½é¤Î¡Ö¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ôºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÆÃ»£¡õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è³¦¤Î´ú¼ê¡×¤³¤ÈºäËÜ¹À°ì¤¬Á´ÏÃ¤Î´ÆÆÄ¡õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Ç®¤¤»ëÀþ¤¬¤½¤½¤¬¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¤½¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦·ËÀµÏÂ¤¬¡ÖÁí¹ç´Æ½¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥à¡¼¥É¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼Â¼Ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¡£Á´10ÏÃ¤«¤é¤Ê¤ëËÜºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌ´Àï»Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù(1984Ç¯ÊüÁ÷)¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤â¹ª¤ß¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯3·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÁ´10ÏÃ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¥½¥Õ¥È(ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É³Æ¼ïÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤¤¿¹ë²ÚÈÇ¡¢¤½¤·¤ÆÅì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÍ½ÌóÈÇ)¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¹Ìî·òÂÀ¤ò±é¤¸¤ëÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¢¥¢¥ª¥¤Ìò¡¦²ÃÆ£¾®²Æ¡¢ÉÛÂôµ×Èþ»ÒÌò¡¦ÊÒÅÄÍÛ°Í¡¢¿¹ËÜÅí»ÒÌò¡¦¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í¡¢Ê¡ËÜÃÒÉ×Ìò¡¦¾æÂÀÏº¤Î5¿Í¡£MC¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¾æÂÀÏº¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢¤Ä¤á¤«¤±¤¿Ëþ¾ì¤ÎµÒÀÊ¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¼«ºî¤·¤¿¹â¹»À¸¡¦¹Ìî·òÂÀ¤ò±é¤¸¤ëÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¤µ¤ó¡£
°Û¼¡¸µÀ¤³¦¥Ý¥É¥ê¥à¥¹¤«¤é·òÂÀ¤Î¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Èþ¾¯½÷¡¦¥¢¥ª¥¤¤ò±é¤¸¤ë²ÃÆ£¾®½Õ¤µ¤ó¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»ÖË¾¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊª»ö¤Ç¤â¿¿Áê¤òÄÉµæ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉÛÂôµ×Èþ»Ò¤ò±é¤¸¤ëÊÒÅÄÍÛ°Í¤µ¤ó¡£
·òÂÀ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¡×¤ËÆþÉô¤·¤Æ¤¤¿¡¢·òÂÀ¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¹¥¤¾¯½÷¡¦¿¹ËÜÅí»Ò¤ò±é¤¸¤ë¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í¤µ¤ó¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿·òÂÀ¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¡¢±ÇÁüÀ½ºî¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹¥¿ÍÊª¡¦Ê¡ËÜÃÒÉ×¤ò±é¤¸¤ë¾æÂÀÏº¤µ¤ó¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÆ£²¬¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È°§»¢¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«Æ£²¬¤Ï´Ý¤ÎÆâTOEI¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Åö·à¾ì¤Ïº£Ç¯(2025Ç¯)7·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤È¤Ê¤ë¡£Éã¡¦Æ£²¬¹°¡¢¤â2021Ç¯¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ £Ô£È£Å £Í£Ï£Ö£É£Å 1972¡Ý1988 4£Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼BOX¡×(Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª)µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã»ÒÆóÂå¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Î´î¤Ó¤È¡¢»×¤¤½Ð¤Î·à¾ì¤¬¶á¡¹Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¼ä¤·¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¡¢·òÂÀ¤¬ÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾®ÀîÈþ¹È(±é¡§µÆÃÏÉ±Æà)¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¡ËÜ(¾æÂÀÏº)¤¤¤ï¤¯¡Öº£Æü¤Ï¿·ÂÎÁà¤ÎÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç·çÀÊ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Æ£²¬¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤¦¤·¤ÆÂ·¤¦¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î»£±Æ°ÊÍèµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÒÅÄ¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤ß¤ó¤Ê¤È²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î°Õ¼±¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾å¸¶¤Ï¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ºòÌë¤ÏÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤ò´ÑÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç¤Þ¤¿¥¦¥ë¥¦¥ëÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹ËÜºî¤ÎºÇ½ª²ó¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤ÎºÆ²ñ¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤À¡£
¡ûÂè3ÏÃ¤ÎÀ¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÇÇú¾ÐÈ¯¸À¡¢Ï¢È¯!
Blu-ray¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢Âè3ÏÃ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å±Ç¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£
5¿Í¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¸«¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢»£±Æ»þ¤Î¶ìÏ«ÏÃ¡¢¹ç´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤ò²óÁÛ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£
Âè3ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥Ý¥É¥ê¥à¥¹¤«¤éÍè¤¿¶¯Å¨¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢·òÂÀ¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¶¯²½°Æ¤ò¡Ö¥É¥ê¥à¥Î¡¼¥È¡×¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¼ÂÂÎ²½¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡¢¥¬¡¼¥À¡¼¥·¥ë¥¨¥Ã¥È!¡×¤È¤¤¤¦·òÂÀ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÆ£²¬¤¬¡ÖÀ¸¥¢¥Õ¥ì¥³¡×¤·¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ£²¬¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÇÂ©¤Î½Ð¤·Êý¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¾æÂÀÏº¤Î¡ÖÂ©¸¯¤¤¤È¤«¤ÏÂæËÜ¤Ë»Ø¼¨¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤ó¤¼¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¶ÅÏÎµÇÏ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¼¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¶ÅÏ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¹ª¤ß¤Ç¡¢¾ï¤Ë·òÂÀ¤Ã¤Ý¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¶¶ÅÏÎµÇÏ¤È¤Î¥·¥ó¥¯¥í¶ñ¹ç¤¬ÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤ß¤¸¤ß²óÁÛ¤·¤¿¡£
µÜÌî¿¿¼é¤µ¤ó¤Î¡ÖÇ§ÃÎ³×Ì¿!¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤Þ¤Í¤Æ¡¢Î¢ÏÃ¤ò¸ì¤ëÆ£²¬¤µ¤ó¡£
µÜÌî¿¿¼é±é¤¸¤ë¡ÖËÌÁÒÀèÀ¸¡×¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤±éµ»¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¶¯¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÌÁÒ¤¬·òÂÀ¤ÎÁ°¤Ç»Ø¤ò°ìËÜÎ©¤Æ¤Æ¡ÖÇ§ÃÎ³×Ì¿!¡×¤È°ÛÍÍ¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¶«¤Ö¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Æ£²¬¤Ï¡Ö¤³¤Î¤È¤¡¢¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£ºäËÜ´ÆÆÄ¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢µÜÌî¤µ¤ó¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ²¿²ó¤â»£¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ²èÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ï¾Ð¤¤¤À¤¹¤Î¤ò·üÌ¿¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¡¢µÜÌî¤ÎÇ®±é¤Î±¢¤Ç°Õ³°¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Æ£²¬¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ë¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¥¢¥ë¥Ð¥à¥È¡¼¥¯¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Åö½é¡¢Éô°÷Á´°÷¤Ç»£¤Ã¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÂêºà¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
Æ£²¬¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·òÂÀ¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥Ò¡¼¥í¡¼É÷¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÉô°÷¤ÏÉáÄÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·òÂÀ¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¡¢(¥Ý¥É¥ê¥à¥¹¿Í¤Ê¤Î¤Ç)¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·òÂÀ¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë(¾Ð)¡×¤È¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î»£±Æ»þ¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
Ï¯¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÊÒÅÄ¤µ¤ó¤È¾å¸¶¤µ¤ó¡£
ÊÒÅÄ¤Ï¾å¸¶¤Î¡ÖµÓ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î´é¤¬¼Ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åí»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡¢¿ÈÄ¹º¹¤òÀº°ìÇÕËä¤á¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åí»Ò¡á¾å¸¶¤Î¤±¤Ê¤²¤Ê»Ñ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
·òÂÀ¤Î¤è¤ÁêËÀ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¢¥ª¥¤¡á²ÃÆ£¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿Æ£²¬¤Ï¡Ö¤ªÃë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Á°¤ÇÇ®¡¹¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥«¥ì¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¿©»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¾æÂÀÏº¤Ï»£±ÆÃæ¤ÎÊÒÅÄ¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÃî¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÊÒÅÄ¤Î¡ÖÃî¹¥¤¡×¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÒÅÄ¤Ï¡Ö¥í¥±Àè¤¬¼«Á³¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ïº£¤Î»þ´ü¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç¾®¤µ¤ÊÃî¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âç¹¥¤¤Êº«Ãî¤Ø¤Î»×¤¤¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¾æÂÀÏº¤Ï¾å¸¶¤ËÏÃÂê¤ò¤Õ¤ê¡ÖÅí»Ò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·àÃæ¤ÇÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤³¤³¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê!¡×¤È¡¢·àÃæ¤Î¥»¥ê¥ÕºÆ¸½¤ò¶¯°ú¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£
Åí»Ò¤ÎÁá¸ý¥»¥ê¥ÕºÆ¸½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ£²¬¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¾å¸¶¤µ¤ó
¥Ò¡¼¥í¡¼Âç¹¥¤¤ÊÅí»Ò¤Î¡Ö¾øÃå¡¢ÀÖ¼Í¡¢¾Æ·ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ç»¸ü¥»¥ê¥Õ!
¸«»ö¡¢Áá¸ý¤ÇÄ¹¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤¤¤Ã¤¿¾å¸¶¤µ¤ó¤Ë¾Þ»¿¤ÎÇï¼ê¤¬Èô¤ó¤À¡£
¾å¸¶¤ÏÆ°¤¸¤º¤Ë¡Öº£¤Ç¤â¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é!¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯±þ¤¨¡¢Æ£²¬¤ÈÃ»¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¸å¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥®¥ã¥Ð¥ó¤Î¾øÃå¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ï¡¼¥É¤Î°ìÈÖ¤Ê¤ó¤Æ¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÖ¼Í¡¢¾Æ·ë¡¢½Å¹Ã¡¢Ä¶½Å¹Ã¡¢¤É¤ì¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥ª¥ó¤Î»¸Á³¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¡¢·òÂÀ(Æ£²¬)¤«¤é¡ÖÅí»Ò¤Á¤ã¤ó!¡×¤È´¶¿´¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Æ£²¬¤Ï¡ÖÅí»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç°ì²ó¤â¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¾å¸¶¤Î¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Î¸«»ö¤µ¤ò¤Û¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡ûÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ë¡Ö¥Á¥§¥¤¥ó¥°!¡×
Åí»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¾å¸¶¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄã¤¯!¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤ëÆ£²¬¤µ¤ó¡£
³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½ªÈ×¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ê¡¢¾æÂÀÏº¤«¤éÆ£²¬¤Ë¡Ö¥Á¥§¥¤¥ó¥°(ÊÑ¿È)¡×¤¬¸«¤¿¤¤! ¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ£²¬¤Ï¡Ö»£±Æ¤Î¤È¤°ÊÍè¤À¤«¤é¤Ê¤¢¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ä¤Ä¡¢Åí»Ò(¾å¸¶)¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦·àÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤âºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤ÈÌ¾¾è¤ê¤Î°ìÏ¢¤ò·Ú¤¯Îý½¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¹ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡Ö¥Á¥§¥¤¥ó¥°!¡×¤È¡Ö°!Îö!¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó!!¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
ÏÓ¤ò¹½¤¨¤Æ¡Ö¥Á¥§¥¤¥ó¥°!¡×
¡Ö°!Îö!¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó!!¡×¤È¶«¤Ó¡¢ÊÑ¿È´°Î»¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿Æ£²¬¤µ¤ó¡£
Ç®µ¤¤Ç½ë¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£²¬¤µ¤ó¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¡¢¼ê¤ÇÉ÷¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤²ÃÆ£¤µ¤ó¡£
ÞÕ¿È¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£²¬¤Ï¡ÖÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¡×¤È¡¢µ×¡¹¤ËÊÑ¿È¡õÌ¾¾è¤ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø
ºÇ¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Æ£²¬¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éBlu-ray¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¤â¤Ã¤È¶¯¤¯ÆÏ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÊª¸ì¤¬¡ØÀè¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó! ¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ°§»¢¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Blu-ray¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¡×¡Ö¹ë²ÚÈÇ¡×¡ÖÅì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÍ½ÌóÈÇ¡×¤Î3¼ïÎà¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÅì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Blu-ray¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù(¹ë²ÚÈÇ)¤ÎÆâÍÆ¡£Á´10ÏÃ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿£²Ëç¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ÇÁüÆÃÅµËþºÜ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÉÕÂ°¡£½é²óÆÃÅµ¤Ï·ËÀµÏÂÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¹¥ê¡¼¥Ö¤È¡¢8£Ð¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡£
(C) ·ËÀµÏÂ/½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
½©ÅÄ±ÑÉ× ¤¢¤¤¿¤Ò¤Ç¤ª ¼ç¤ËÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ä²ø½Ã±Ç²è¤ò°·¤¦»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¡¦²òÀâµ»ö¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡Ø±§Ãè·º»öÂçÁ´¡Ù¡ØÂç¿Í¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂç¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥´¥¸¥é¤Î¾ï¼±¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¾¼ÏÂºÇ¶¯ÅÁÀâ¡Ù¡ØÆüËÜÆÃ»£µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¡ØÅì±Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÁ´¡Ù¡Ø¾å¸¶Àµ»°¥·¥Ê¥ê¥ªÁª½¸¡Ù¡ØDVD¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼J¡Ê²òÀâ½ñ¡Ë¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
º¸¤«¤é¡¢¾æÂÀÏº¡¢¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í¡¢Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¢²ÃÆ£¾®½Õ¡¢ÊÒÅÄÍÛ°Í
1980Ç¯Âå¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿·ËÀµÏÂ¤Î·æºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤¬¡¢40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ½é¤Î¡Ö¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ôºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÆÃ»£¡õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è³¦¤Î´ú¼ê¡×¤³¤ÈºäËÜ¹À°ì¤¬Á´ÏÃ¤Î´ÆÆÄ¡õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Ç®¤¤»ëÀþ¤¬¤½¤½¤¬¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¤½¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦·ËÀµÏÂ¤¬¡ÖÁí¹ç´Æ½¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥à¡¼¥É¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼Â¼Ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¡£Á´10ÏÃ¤«¤é¤Ê¤ëËÜºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌ´Àï»Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù(1984Ç¯ÊüÁ÷)¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤â¹ª¤ß¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯3·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÁ´10ÏÃ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¥½¥Õ¥È(ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É³Æ¼ïÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤¤¿¹ë²ÚÈÇ¡¢¤½¤·¤ÆÅì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÍ½ÌóÈÇ)¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¹Ìî·òÂÀ¤ò±é¤¸¤ëÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¢¥¢¥ª¥¤Ìò¡¦²ÃÆ£¾®²Æ¡¢ÉÛÂôµ×Èþ»ÒÌò¡¦ÊÒÅÄÍÛ°Í¡¢¿¹ËÜÅí»ÒÌò¡¦¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í¡¢Ê¡ËÜÃÒÉ×Ìò¡¦¾æÂÀÏº¤Î5¿Í¡£MC¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¾æÂÀÏº¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢¤Ä¤á¤«¤±¤¿Ëþ¾ì¤ÎµÒÀÊ¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¼«ºî¤·¤¿¹â¹»À¸¡¦¹Ìî·òÂÀ¤ò±é¤¸¤ëÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¤µ¤ó¡£
°Û¼¡¸µÀ¤³¦¥Ý¥É¥ê¥à¥¹¤«¤é·òÂÀ¤Î¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Èþ¾¯½÷¡¦¥¢¥ª¥¤¤ò±é¤¸¤ë²ÃÆ£¾®½Õ¤µ¤ó¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»ÖË¾¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊª»ö¤Ç¤â¿¿Áê¤òÄÉµæ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉÛÂôµ×Èþ»Ò¤ò±é¤¸¤ëÊÒÅÄÍÛ°Í¤µ¤ó¡£
·òÂÀ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¡×¤ËÆþÉô¤·¤Æ¤¤¿¡¢·òÂÀ¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¹¥¤¾¯½÷¡¦¿¹ËÜÅí»Ò¤ò±é¤¸¤ë¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í¤µ¤ó¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿·òÂÀ¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¡¢±ÇÁüÀ½ºî¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹¥¿ÍÊª¡¦Ê¡ËÜÃÒÉ×¤ò±é¤¸¤ë¾æÂÀÏº¤µ¤ó¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÆ£²¬¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È°§»¢¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«Æ£²¬¤Ï´Ý¤ÎÆâTOEI¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Åö·à¾ì¤Ïº£Ç¯(2025Ç¯)7·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤È¤Ê¤ë¡£Éã¡¦Æ£²¬¹°¡¢¤â2021Ç¯¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ £Ô£È£Å £Í£Ï£Ö£É£Å 1972¡Ý1988 4£Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼BOX¡×(Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª)µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã»ÒÆóÂå¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Î´î¤Ó¤È¡¢»×¤¤½Ð¤Î·à¾ì¤¬¶á¡¹Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¼ä¤·¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¡¢·òÂÀ¤¬ÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾®ÀîÈþ¹È(±é¡§µÆÃÏÉ±Æà)¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¡ËÜ(¾æÂÀÏº)¤¤¤ï¤¯¡Öº£Æü¤Ï¿·ÂÎÁà¤ÎÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç·çÀÊ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Æ£²¬¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤¦¤·¤ÆÂ·¤¦¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î»£±Æ°ÊÍèµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÒÅÄ¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤ß¤ó¤Ê¤È²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î°Õ¼±¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾å¸¶¤Ï¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ºòÌë¤ÏÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤ò´ÑÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç¤Þ¤¿¥¦¥ë¥¦¥ëÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹ËÜºî¤ÎºÇ½ª²ó¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤ÎºÆ²ñ¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤À¡£
¡ûÂè3ÏÃ¤ÎÀ¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÇÇú¾ÐÈ¯¸À¡¢Ï¢È¯!
Blu-ray¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢Âè3ÏÃ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å±Ç¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£
5¿Í¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¸«¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢»£±Æ»þ¤Î¶ìÏ«ÏÃ¡¢¹ç´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤ò²óÁÛ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£
Âè3ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥Ý¥É¥ê¥à¥¹¤«¤éÍè¤¿¶¯Å¨¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢·òÂÀ¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¶¯²½°Æ¤ò¡Ö¥É¥ê¥à¥Î¡¼¥È¡×¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¼ÂÂÎ²½¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡¢¥¬¡¼¥À¡¼¥·¥ë¥¨¥Ã¥È!¡×¤È¤¤¤¦·òÂÀ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÆ£²¬¤¬¡ÖÀ¸¥¢¥Õ¥ì¥³¡×¤·¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ£²¬¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÇÂ©¤Î½Ð¤·Êý¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¾æÂÀÏº¤Î¡ÖÂ©¸¯¤¤¤È¤«¤ÏÂæËÜ¤Ë»Ø¼¨¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤ó¤¼¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¶ÅÏÎµÇÏ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¼¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¶ÅÏ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¹ª¤ß¤Ç¡¢¾ï¤Ë·òÂÀ¤Ã¤Ý¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¶¶ÅÏÎµÇÏ¤È¤Î¥·¥ó¥¯¥í¶ñ¹ç¤¬ÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤ß¤¸¤ß²óÁÛ¤·¤¿¡£
µÜÌî¿¿¼é¤µ¤ó¤Î¡ÖÇ§ÃÎ³×Ì¿!¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤Þ¤Í¤Æ¡¢Î¢ÏÃ¤ò¸ì¤ëÆ£²¬¤µ¤ó¡£
µÜÌî¿¿¼é±é¤¸¤ë¡ÖËÌÁÒÀèÀ¸¡×¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤±éµ»¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¶¯¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÌÁÒ¤¬·òÂÀ¤ÎÁ°¤Ç»Ø¤ò°ìËÜÎ©¤Æ¤Æ¡ÖÇ§ÃÎ³×Ì¿!¡×¤È°ÛÍÍ¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¶«¤Ö¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Æ£²¬¤Ï¡Ö¤³¤Î¤È¤¡¢¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£ºäËÜ´ÆÆÄ¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢µÜÌî¤µ¤ó¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ²¿²ó¤â»£¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ²èÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ï¾Ð¤¤¤À¤¹¤Î¤ò·üÌ¿¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¡¢µÜÌî¤ÎÇ®±é¤Î±¢¤Ç°Õ³°¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Æ£²¬¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ë¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¥¢¥ë¥Ð¥à¥È¡¼¥¯¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Åö½é¡¢Éô°÷Á´°÷¤Ç»£¤Ã¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÂêºà¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
Æ£²¬¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·òÂÀ¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥Ò¡¼¥í¡¼É÷¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÉô°÷¤ÏÉáÄÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·òÂÀ¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¡¢(¥Ý¥É¥ê¥à¥¹¿Í¤Ê¤Î¤Ç)¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·òÂÀ¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë(¾Ð)¡×¤È¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î»£±Æ»þ¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
Ï¯¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÊÒÅÄ¤µ¤ó¤È¾å¸¶¤µ¤ó¡£
ÊÒÅÄ¤Ï¾å¸¶¤Î¡ÖµÓ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î´é¤¬¼Ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åí»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡¢¿ÈÄ¹º¹¤òÀº°ìÇÕËä¤á¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åí»Ò¡á¾å¸¶¤Î¤±¤Ê¤²¤Ê»Ñ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
·òÂÀ¤Î¤è¤ÁêËÀ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¢¥ª¥¤¡á²ÃÆ£¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿Æ£²¬¤Ï¡Ö¤ªÃë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Á°¤ÇÇ®¡¹¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥«¥ì¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¿©»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¾æÂÀÏº¤Ï»£±ÆÃæ¤ÎÊÒÅÄ¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÃî¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÊÒÅÄ¤Î¡ÖÃî¹¥¤¡×¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÒÅÄ¤Ï¡Ö¥í¥±Àè¤¬¼«Á³¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ïº£¤Î»þ´ü¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç¾®¤µ¤ÊÃî¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âç¹¥¤¤Êº«Ãî¤Ø¤Î»×¤¤¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¾æÂÀÏº¤Ï¾å¸¶¤ËÏÃÂê¤ò¤Õ¤ê¡ÖÅí»Ò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·àÃæ¤ÇÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤³¤³¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê!¡×¤È¡¢·àÃæ¤Î¥»¥ê¥ÕºÆ¸½¤ò¶¯°ú¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£
Åí»Ò¤ÎÁá¸ý¥»¥ê¥ÕºÆ¸½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ£²¬¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¾å¸¶¤µ¤ó
¥Ò¡¼¥í¡¼Âç¹¥¤¤ÊÅí»Ò¤Î¡Ö¾øÃå¡¢ÀÖ¼Í¡¢¾Æ·ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ç»¸ü¥»¥ê¥Õ!
¸«»ö¡¢Áá¸ý¤ÇÄ¹¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤¤¤Ã¤¿¾å¸¶¤µ¤ó¤Ë¾Þ»¿¤ÎÇï¼ê¤¬Èô¤ó¤À¡£
¾å¸¶¤ÏÆ°¤¸¤º¤Ë¡Öº£¤Ç¤â¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é!¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯±þ¤¨¡¢Æ£²¬¤ÈÃ»¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¸å¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥®¥ã¥Ð¥ó¤Î¾øÃå¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ï¡¼¥É¤Î°ìÈÖ¤Ê¤ó¤Æ¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÖ¼Í¡¢¾Æ·ë¡¢½Å¹Ã¡¢Ä¶½Å¹Ã¡¢¤É¤ì¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥ª¥ó¤Î»¸Á³¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¡¢·òÂÀ(Æ£²¬)¤«¤é¡ÖÅí»Ò¤Á¤ã¤ó!¡×¤È´¶¿´¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Æ£²¬¤Ï¡ÖÅí»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç°ì²ó¤â¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¾å¸¶¤Î¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Î¸«»ö¤µ¤ò¤Û¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡ûÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ë¡Ö¥Á¥§¥¤¥ó¥°!¡×
Åí»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¾å¸¶¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄã¤¯!¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤ëÆ£²¬¤µ¤ó¡£
³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½ªÈ×¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ê¡¢¾æÂÀÏº¤«¤éÆ£²¬¤Ë¡Ö¥Á¥§¥¤¥ó¥°(ÊÑ¿È)¡×¤¬¸«¤¿¤¤! ¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ£²¬¤Ï¡Ö»£±Æ¤Î¤È¤°ÊÍè¤À¤«¤é¤Ê¤¢¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ä¤Ä¡¢Åí»Ò(¾å¸¶)¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦·àÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤âºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤ÈÌ¾¾è¤ê¤Î°ìÏ¢¤ò·Ú¤¯Îý½¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¹ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡Ö¥Á¥§¥¤¥ó¥°!¡×¤È¡Ö°!Îö!¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó!!¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
ÏÓ¤ò¹½¤¨¤Æ¡Ö¥Á¥§¥¤¥ó¥°!¡×
¡Ö°!Îö!¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó!!¡×¤È¶«¤Ó¡¢ÊÑ¿È´°Î»¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿Æ£²¬¤µ¤ó¡£
Ç®µ¤¤Ç½ë¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£²¬¤µ¤ó¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¡¢¼ê¤ÇÉ÷¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤²ÃÆ£¤µ¤ó¡£
ÞÕ¿È¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£²¬¤Ï¡ÖÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¡×¤È¡¢µ×¡¹¤ËÊÑ¿È¡õÌ¾¾è¤ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø
ºÇ¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Æ£²¬¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éBlu-ray¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¤â¤Ã¤È¶¯¤¯ÆÏ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÊª¸ì¤¬¡ØÀè¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó! ¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ°§»¢¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Blu-ray¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¡×¡Ö¹ë²ÚÈÇ¡×¡ÖÅì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÍ½ÌóÈÇ¡×¤Î3¼ïÎà¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÅì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Blu-ray¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù(¹ë²ÚÈÇ)¤ÎÆâÍÆ¡£Á´10ÏÃ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿£²Ëç¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ÇÁüÆÃÅµËþºÜ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÉÕÂ°¡£½é²óÆÃÅµ¤Ï·ËÀµÏÂÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¹¥ê¡¼¥Ö¤È¡¢8£Ð¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡£
(C) ·ËÀµÏÂ/½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
½©ÅÄ±ÑÉ× ¤¢¤¤¿¤Ò¤Ç¤ª ¼ç¤ËÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ä²ø½Ã±Ç²è¤ò°·¤¦»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¡¦²òÀâµ»ö¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡Ø±§Ãè·º»öÂçÁ´¡Ù¡ØÂç¿Í¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂç¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥´¥¸¥é¤Î¾ï¼±¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¾¼ÏÂºÇ¶¯ÅÁÀâ¡Ù¡ØÆüËÜÆÃ»£µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¡ØÅì±Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÁ´¡Ù¡Ø¾å¸¶Àµ»°¥·¥Ê¥ê¥ªÁª½¸¡Ù¡ØDVD¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼J¡Ê²òÀâ½ñ¡Ë¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é