SAO¡ß¥°¥ë¥á¥Þ¥ó¥¬!? ¡Ö¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥°¥ë¥á¡¦¥·ー¥«ー¥º¡×1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ÈÎÁÍý¥¹¥¥ë¡É¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿»ÐÄï¤ÎËÁ¸±
¡¡KADOKAWA¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥°¥ë¥á¡¦¥·ー¥«ー¥º¡×¤Î1´¬¤ò3·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï759±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡£ºî²è¤Ï²Ä»³¥³¥í¥Í»á¡¢¸¶ºî¤ÏY.A»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÄ¹ÉÍ¤á¤°¤ß»á¡¢¸¶°Æ¡¦´Æ½¤¤ÏÀî¸¶ãª»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²ー¥à½é¿´¼Ô¤Î»ÐÄï¡¦°ÂÃ£ÍÛºÚ¤ÈÍ¥·î¤Ï¡¢ÎÁÍý¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥À¥¤¥Ö·¿VRMMORPG¡Ô¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Õ¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥¹¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÏÀäË¾¤¹¤ë¤¬¡¢ÎÁÍý¿Í¥×¥ì¥¤¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¡¢SAOÀ¤³¦¤Ç¤Î¥°¥ë¥áÃµµá¥é¥¤¥Õ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜÊÔ¤Î¤Û¤«¡¢²Ä»³¥³¥í¥Í»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥·¥çー¥È¥Þ¥ó¥¬¤È¡¢Y.A»á¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·SS¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥°¥ë¥á¡¦¥·ー¥«ー¥º¡×1´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
3·î10ÆüÈ¯Çä¡ª- ÅÅ·â¤Î¿·Ê¸·Ý (@D_shinbungei) March 6, 2025
SAO¡ß¥°¥ë¥áÌ¡²è¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ
¡Ö¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥°¥ë¥á¡¦¥·ー¥«ー¥º¡×1´¬¤Ë¤Ï¡¢
²Ä»³¥³¥í¥ÍÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥·¥çー¥ÈÌ¡²è
Y¡¥AÀèÀ¸¤Î½ñ¤²¼¤í¤·SS¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥Ç¥¹¥²ー¥àÆâ¤ÇÎÁÍý¥¹¥¥ë¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¥×¥ì¥¤µÏ¿¡ª
Ï¢ºÜ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¢¦¡Ä pic.twitter.com/Akp6YQCdDC
SAO¡ß¥°¥ë¥áÌ¡²è¡ª¡©¡¡¡ÔÎÁÍý¡Õ¥¹¥¥ëÁ´¿¶¤ê¤ÎSAO¥×¥ì¥¤µÏ¿¡ª
¥Õ¥ë¥À¥¤¥Ö·¿VRMMORPG¡Ô¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Õ¡¢ÄÌ¾ÎSAO¡£
¥²ー¥à½é¿´¼Ô¤Ê»ÐÄï¡¦°ÂÃ£ÍÛºÚ¤ÈÍ¥·î¤Ï¡¢¹¶Î¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÎÁÍý¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢SAO¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥¹¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿――¡£
¹¶Î¬¤Ë¶½Ì£¤¬Ìµ¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢Éð´ï¤¹¤éÇä¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æó¿Í¤ÏÀäË¾¤¹¤ë¤â¡Ä¡ÄÎÁÍý¿Í¥×¥ì¥¤¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¡ª¡©
·¿ÇË¤ê¤Ê½é¿´¼Ô¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢SAOÀ¤³¦¤Ç¤Î¥°¥ë¥áÃµµá¥é¥¤¥Õ¡¢¥¹¥¿ー¥È¡ª
(C)KADOKAWA CORPORATION 2025
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£