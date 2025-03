【週刊ヤングマガジン 2025年15号】 3月10日 発売 価格:510円

本日3月10日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年15号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭グラビアを飾るのは、菊地姫奈さん。また巻中グラビアには、元乃木坂46のプロ雀士・中田花奈さんと、「ミスマガジン2024 読者特別賞」の尾茂井奏良さんが登場している。

また同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、各グラビアのアザーカットが公開されている。

【菊地姫奈さん】【中田花奈さん】【尾茂井奏良さん】

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.

(C)𠮷田 崇/ヤンマガWeb

(C)笠井爾示/ヤンマガWeb

(C)篠田直人/ヤンマガWeb