ÁÒÌÚËã°á¡¢ÀÐÀî¸©¤òË¬Ìä¡Ö¸½ÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ÇµÕ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×
ÁÒÌÚËã°á¡Ê»£±Æ¡§Ã£ÀîÈÏ°ì¡Ë
ÁÒÌÚËã°á¤¬¡¢¹ñÏ¢¤ÎÄê¤á¤ë3·î8Æü¤Î¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»ÀÐÀî¸©¤òË¬Ìä¤·¡¢¶âÂô¹Á¥¯¥ë¡¼¥º¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØHAPPY WOMAN FESTA 2025 ISHIKAWA¡Ù¤Ç¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°Æü7Æü¤Ë¤Ï¡¢Ç½ÅÐÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÎØÅç»ÔÆî»Ö¸«ÃÏ¶è¤Ë¤âË¬¤ìÈïºÒ¼Ô¤Ë¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤òÆÏ¤±¡¢²»³Ú¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÒÌÚËã°á¡¢ÀÐÀî¸©Ë¬Ìä¤ÎÌÏÍÍ
Î©Ì¿´ÛÂç³Øºß³ØÃæ¤ËÂÐÃÌ¤·¤¿¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤Î´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°²È ¥ï¥ó¥¬¥ê¡¦¥Þ¡¼¥¿¥¤»á¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¼Ò²ñÌäÂê¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ø¤Î»û»Ò²°·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äÈïºÒÃÏ»Ù±çÅù¤Î·ÑÂ³¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÒÌÚËã°á¡£
Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢2017Ç¯¤«¤é¤ÏHAPPY WOMAN¡ÊR¡Ë¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌ¸øÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡ØHAPPY WOMAN¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ë»²²Ã¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼ HAPPY WOMAN AWARD¡Ù¸Ä¿ÍÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯3·î¤è¤ê¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤ÈÀÐÀî¸©¤Ç¤Î¡Ø¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡ÃHAPPY WOMAN FESTA¡Ù³«ºÅ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÂÔË¾¤ÎÀÐÀîË¬Ìä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤Î3·î7Æü¤ËÀÐÀî¸©Ä£¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÚ¹ÀÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤È¤âÂÐÌÌ¡£ÁÒÌÚ¤¬ºòÇ¯Ëö¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿ÃÚÃÎ»ö¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Î¼ê¤È¤·¤Æ25¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¤Âå¤¬Éý¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂª¤¨Êý¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤»þÂå¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ½ÅÐ¼êÝÜ¤ä·ê¿å¤Î²´éÚ¤Ê¤É¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤âÀ§ÈóÈ¯¿®¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÁÒÌÚ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢ÁÒÌÚ¤«¤é¤ÏÀÐÀî¤ÎÆÃ»ºÊª¤ò²Î»ì¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à°Æ¤âÈô¤Ó½Ð¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÎØÅç»Ô¤ÎÆî»Ö¸«ÃÏ¶è¤ËºòÇ¯Ëö¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆî»Ö¸«»Ô¾ì¤òË¬¤ì¤¿ÁÒÌÚ¡£Ç½ÅÐ¤ò¸µµ¤¤Ë¡¢Ç½ÅÐ¤ËºÆ¤Ó¿Í¤ò½¸¤á¤ë³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡È±üÇ½ÅÐ¸µµ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤Î±üÅÄÏÂÌéÂåÉ½¤è¤ê¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿ÎØÅç»Ô¤Îºä¸ýÌÐ»ÔÄ¹¤È¶¦¤Ë¡¢ÈïºÒ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿ÌºÒÄ¾¸å¤ÎÆî»Ö¸«ÃÏ¶è¤Ï·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¶âÂô¤«¤é¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÇÁÒÌÚ¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñÆ»249¹æ¤âºÉ¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«Éü¶½¤ò¡¢¤È¤¤¤¦ÌðÀè¤Ë¿å³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¤âÈïºÒ¤¬Ê¬¤«¤ë·úÊª¤äÆ»Ï©¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë¸½¾õ¤ò¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¿ÌºÒÄ¾¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÔÎÏ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤àÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÁÒÌÚ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Í¯¤½Ð¤ë»×¤¤¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¿ÌºÒ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¡¢¤Þ¤º¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤êµã¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿»þ¤Ë¹¬¤»¤¬¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´îÅÜ°¥³ÚÁ´¤Æ¤ò´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎØÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤·¡¢²»³Ú¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡£¤µ¤é¤Ë¸µµ¤¤ÊÎØÅç¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤Ë¤âÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤Æ1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢·Ò¤¬¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2006Ç¯¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÇË¬¤ì¤¿°ÊÍè¤ÎÎØÅç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â³§¤µ¤ó¤¬Ç®¤¤¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤«¤éµÕ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü(8Æü)¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÃæ·Ñ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤½¤¦»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¿´¤ò·Ò¤°¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¡Öchance for you¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿°ì¿Í°ì¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ä°®¼ê¤Ë±þ¤¸¡¢ÁÒÌÚ¤ä»²²Ã¼Ô¤ª¸ß¤¤¤Ë¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¸òÎ®¤ÎÍâÆü¡¢¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼ÅöÆü¤Î3·î8Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢¶âÂô¹Á¥¯¥ë¡¼¥º¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØHAPPY WOMAN FESTA 2025 ISHIKAWA¡Ù¤Ç¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¡¢Ã¸¤¤²«¿§¤Î²Ã²ìÍ§Áµ¤òÅ»¤Ã¤¿ÁÒÌÚ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¡ÖSecret of my heart¡×¤ä¡ÖÅÏ·î¶¶ ¡Á·¯ ÁÛ¤Õ¡Á¡×¤Ê¤É»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤³Ú¶Ê¤ò¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó1500¿Í¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ÖÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤ËË¬¤ì¤¿Æî»Ö¸«»Ô¾ì¤È¤ÎÃæ·Ñ¤â¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ËÁÒÌÚ¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤¿¡£MC¤Ç¤â¡¢¡ÖºòÆüÎØÅç¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¤ÎØÅç¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥Ò¥·¥Ò¥·¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¿´¤ÎÆâ¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Unconditional Love¡áÌµ¾ò·ï¤Î°¦¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢HAPPY WOMAN¡ÊR¡Ë¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖWE ARE HAPPY WOMEN¡×¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡È¥¸¥å¥Ë¥¢¥¦¥¯¥ì¥ì¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡É¤Î10¿Í¤È¶¦±é¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î³§¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢Æâ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÆ´¤ì¤ä´õË¾¡¢¤½¤·¤Æ´ê¤¤¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç½÷À¤Î³§¤µ¤ó¤¬µ±¤±¤ë¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¤Ï¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ÇµÕ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â²»³Ú³èÆ°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ³èÆ°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÁÒÌÚËã°á¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£