¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¡ÈÉÔ°ÂÄê¡É¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ³¤¯¡Ä¡Ä¡¡¾å¤¬¤é¤Ì²¦¼Ô¤ÎÄ´»Ò¤Ë¸·¤·¤¤»ëÀþ¡¡¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¸À¤¤Ìõ¤Ï¿Ô¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-1¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼«ÂÎ¤¬ÆÃÊÌ°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î·ø¤¤¼éÈ÷¿Ø¤òÊø¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¹¶·â¤Î·Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤µ¤ìÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥éÎ¨¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆÃæ¤È¶áÇ¯°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¯¤µ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»î¹ç¤È»î¹ç¤Î´Ö³Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¸À¤¤Ìõ¤â¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥·¥Æ¥£¤ÏÍèµ¨¤ËËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¥È¥Ã¥×4Æþ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Àá¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï3°Ì¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ë¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥·¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤Ï»î¹çÆüÄø¤¬¤è¤ê´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥ß¥¹¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·Â³¤±¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤À¤±¤Ç¤â9ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°ÀïÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë15²óÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ´ü¤Û¤É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍî¤È¤¹»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î»ê¾åÌ¿Âê¤È¤Ê¤ëCL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¤³¤³¤«¤éÏ¢¾¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£¼¡Àá¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬1¥Ý¥¤¥ó¥È¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£