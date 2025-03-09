ÎËÇ«¾Ê¤ÎÓ½º¸·ÐºÑ³«È¯¶è¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¤Î¹½ÃÛ¤Ë¿ÔÎÏ¡½Ãæ¹ñ
ÎËÇ«¾ÊÄ«ÍÛ»Ô¤ÎÓ½º¸·ÐºÑ³«È¯¶è¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÀïÎ¬Åª¿·¶½»º¶È¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢È¾Æ³ÂÎÍÑÆÃ¼ìºàÎÁ¤Î»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¤ÎÈ¯Å¸¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Ä«ÍÛÓ½º¸·ÐºÑ³«È¯¶èÈ¾Æ³ÂÎ¿·ºàÎÁ»º¶È¥Ñ¡¼¥¯¤Î·úÀß¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¿·²ÚÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ±»º¶È¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´ë¶È7¼Ò¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È13·ï¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢Îß·×Åê»ñ³Û¤ÏÌó30²¯¸µ¡ÊÌó600²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î½é´üºàÎÁ¤ÈÊä½õºàÎÁ¡¢²½¹çÊªÈ¾Æ³ÂÎ¤«¤é¥¦¥§¡¼¥Ï¡Ê´ðÈÄ¡Ë¤Ë»ê¤ë¡¢¤Û¤Ü´°È÷¤µ¤ì¤¿»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë