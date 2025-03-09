¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢ºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤¤Ê¤é»ÔÄ¹¼º¿¦¤Î¸ø»»Âç¡¡½©ÅÄ¡¦¼¯³Ñ»ÔµÄ¤Ë18¿Í
¡¡¿¦°÷¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤¿½©ÅÄ¸©¼¯³Ñ»Ô¤Î´Ø¸ü»ÔÄ¹¤¬¡¢µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄÁª¡ÊÄê¿ô18¡Ë¤¬9Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢Á°¿¦11¿Í¡¢¿·´é7¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÉ¼Î¨¤Ï62¡¦29%¡ÊÁ°²ó64¡¦05%¡Ë¤Ç²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿¡£
24¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¼¯³Ñ»ÔµÄÁª=2025Ç¯3·î2Æü¡¢¼¯³Ñ»Ô¡¢ÂìÂôÎ´»Ë»£±Æ
¡¡¿·µÄ²ñ¤ÇºÆÅÙ¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ²áÈ¾¿ô¤¬»¿À®¤¹¤ì¤Ð²Ä·è¤È¤Ê¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï»ÔÄ¹¤¬¼º¿¦¤·¡¢50Æü°ÊÆâ¤Ë»ÔÄ¹Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÁªµóÀï¤Ë¤Ï²ò»¶¤Ç¼º¿¦¤·¤¿Á°¿¦13¿Í¡¢¿·´é10¿Í¡¢¸µ¿¦1¿Í¤Î·×24¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£ÅöÁª¤·¤¿Á°¿¦11¿Í¤Î¤¦¤Á10¿Í¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ë»¿À®¡£È¿ÂÐ¤·¤¿1¿Í¤â¹ð¼¨Á°¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¸Â¤ê»¿À®¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·´é¤Ï¡¢ÅöÁª¤·¤¿7¿Í¤Î¤¦¤Á5¿Í¤¬»öÁ°¤Î¼èºà¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬ºÆ²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡´Ø»ÔÄ¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤À¤ÈÃÏ²¼Å´¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤«¡¢¥Ó¥ë¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¡×¤È¿¦°÷¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É·×12¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÈÇ§Äê¡£»ÔµÄ²ñ¡Ê·ç°÷1¡Ë¤ÏÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò»¿À®15¿Í¡¢È¿ÂÐ2¿Í¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢´Ø»ÔÄ¹¤¬¡ÖÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤òÊü´þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£¡ÊÂìÂôÎ´»Ë¡Ë