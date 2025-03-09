¤½¤Î°ì¸À¤ÇÎø¤¬Æ°¤¯¡ª¡ÖÈà»á¤¤¤ë¤Î¡©¡×Ê¹¤«¤ì¤¿»þ¤Î¡È¿À²óÅú¡ÉTOP£³
ÃËÀ¤Î¡ÖÈà»á¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¡¢»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¤Ê¤é´ò¤·¤¤¼ÁÌä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÖÅú¤ËÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÃËÀ¿´Íý¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÈà»á¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¡È¿À²óÅú¡ÉTOP£³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âè£³°Ì¡¡¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¾ì¤Î¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë
¶ÛÄ¥¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÏÂ¤é¤²¤ë¤Î¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿ÊÖÅú¡£
¡ÖÈà»á¡©¤¢¤¢¡¢Netflix¤ÈUberEats¤¬»ä¤ÎÈà»á¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢·Ú¤¤¾éÃÌ¤ÇÊÖ¤»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤Ë·Ò¤²¤ì¤Ð¡¢²ñÏÃ¤âÃÆ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âè£²°Ì¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¾å¼ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë
¡Öº£¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶á»Ï¤á¤¿¥è¥¬¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¤µ¤é¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¡£
ÃËÀ¤Ï¡ÖÎø¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡á¼ä¤·¤¤½÷À¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¼«ËýÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âè£±°Ì¡¡À¿¼Â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼«Á³ÂÎ¤Î²óÅú
¥È¥Ã¥×¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¿¼Â¤µ¡£
¡Öº£¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÅú¤¨¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ì¤ÐÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤â°Â¿´¤·¤Æ²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡ÖÈà»á¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¿Þ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ëÀ¤´ÖÏÃ¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍ§¿Í¤È¤·¤Æµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¼ÁÌä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÉ½¾ð¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ê¤É¤«¤éÃËÀ¤ÎËÜ²»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼ËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½ÀÂç¡£ÃËÀ¤¬°ÕÃæ¤Î½÷À¤Ë»×¤ï¤º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¼ÁÌä¡×