°¦¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ý¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤¬¡ÖËÜµ¤¤Ç¹û¤ì¤¿½÷À¤À¤±¡×¤Ë¸À¤¦¤³¤È
Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤ò¶ì¼ê¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖËÜµ¤¤Ç¹û¤ì¤¿½÷À¤À¤±¡×¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤¦¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ï°¦¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¸ý¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×
Í·¤ÓÁê¼ê¤äÉâµ¤Áê¼ê¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¤ÏÃËÀ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸ý¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤ë¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¡£½Å¤ß¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢·Ú¡¹¤È¸À¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼¡¤Ï¤¤¤Ä²ñ¤¨¤ë¡©¡×
ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤â¾ï¤Ë¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¼¡¤Ï¤¤¤Ä²ñ¤¨¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¡Ö²Ë¤Ê»þ¤Ç¤¤¤¤¤ä¡×¡ÖÍ·¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤¤¤¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³ÎÇ§¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¡ª¡×
½÷À¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍê¤é¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö´Å¤¨¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Çº¤ß¤ä¶òÃÔ¤Ê¤É¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë³Ð¸ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Ç¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¶¤ËÇ¤¤»¤Æ¡ª¡×
ËÜÌ¿½÷À¤ËÃËÀ¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö²¶¤ËÇ¤¤»¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤â¸À¤¤¤¬¤Á¡£ÃËÀ¤¬¡ÖÃË¡×¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤½¬´·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤äÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯´Å¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¸òºÝÃæ¤ÎÃËÀ¤«¤é¾ï¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÃËÀ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
🌼°¦¾ð¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡Ä¡ªÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¤¹¤ë¡ÖËÜµ¤¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×