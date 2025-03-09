¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×°Õ³°¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¾®¥Í¥¿ ¾¾ºäÅíÍû¤¬ÌÀ¤«¤·ÏÃÂê¡Ö¿è¤Ê±é½Ð¡×¡Ö²¬ÅÄ¾À¸°¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/09¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡ËÂè8ÏÃ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×²¬ÅÄ¾À¸¤Î¾®¥Í¥¿ÅÐ¾ì¤·¤¿°Õ³°¤Ê¥·¡¼¥ó
ËÜºî¤Ï»Ò¶¡¤¬À¸¤¤ë¡Ö³Ø¹»¡×¡¢Âç¿Í¤¬¤â¤¬¤¯¡Ö¾ÊÄ£¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«ÊÌ¼¡¸µ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î2¤Ä¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬±ø¤¤Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤Ë°ì¿Í¤Î´±Î½¶µ»Õ¡¦¸æ¾å¹§¡Ê¾¾ºä¡Ë¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¶¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¶µ°é¤Î¤¢¤ë¤Ù¤¿¿¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯ÂçµÕÅ¾¶µ°éºÆÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Æþ±¡Ãæ¤Î¸åÇÚ¡¦ÄÅ¿á¡ÊÝ¯°æ³¤²»¡Ë¤ÎÉÂ¼¼¤ò¸æ¾å¤¬¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¾¾ºä¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¡Ö¸æ¾å¤¬ÄÅ¿á¤Î¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÄÅ¿á¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ËÜ¤Ï¡Ø½ÅÎÏ¥Ô¥¨¥í¡Ù¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤Ï±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë²¬ÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÉÂ¼¼¤Ë¤Ï¡Ø±§Ãè·»Äï¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸æ¾å¤ÎÆ±´ü¡¦ËêÌî¤ò±é¤¸¤ë²¬ÅÄ¾À¸¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö½ÅÎÏ¥Ô¥¨¥í¡×¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢¡Ö±§Ãè·»Äï¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤ÎËÜ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÅíÍû¤¯¤ó¤«¤é²¬ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬¡Ä¡ª¡×¡Ö²¬ÅÄ¤¯¤ó´ØÏ¢¤Î¾®¥Í¥¿¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÅíÍû¤¯¤óÈ¯¿®¡×¡Ö²¬ÅÄ°¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Ç²¬ÅÄ¤¯¤ó¤Î¾®¥Í¥¿¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÁ´Á³µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä²ù¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¿è¤Ê±é½Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×²¬ÅÄ¾À¸¤Î¾®¥Í¥¿ÅÐ¾ì¤·¤¿°Õ³°¤Ê¥·¡¼¥ó
¢¡¾¾ºäÅíÍû¼ç±é¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×
ËÜºî¤Ï»Ò¶¡¤¬À¸¤¤ë¡Ö³Ø¹»¡×¡¢Âç¿Í¤¬¤â¤¬¤¯¡Ö¾ÊÄ£¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«ÊÌ¼¡¸µ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î2¤Ä¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬±ø¤¤Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤Ë°ì¿Í¤Î´±Î½¶µ»Õ¡¦¸æ¾å¹§¡Ê¾¾ºä¡Ë¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¶¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¶µ°é¤Î¤¢¤ë¤Ù¤¿¿¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯ÂçµÕÅ¾¶µ°éºÆÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×ÄÅ¿á¡ÊÝ¯°æ³¤²»¡Ë¤ÎÉÂ¼¼¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Æþ±¡Ãæ¤Î¸åÇÚ¡¦ÄÅ¿á¡ÊÝ¯°æ³¤²»¡Ë¤ÎÉÂ¼¼¤ò¸æ¾å¤¬¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¾¾ºä¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¡Ö¸æ¾å¤¬ÄÅ¿á¤Î¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÄÅ¿á¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ËÜ¤Ï¡Ø½ÅÎÏ¥Ô¥¨¥í¡Ù¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤Ï±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë²¬ÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÉÂ¼¼¤Ë¤Ï¡Ø±§Ãè·»Äï¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸æ¾å¤ÎÆ±´ü¡¦ËêÌî¤ò±é¤¸¤ë²¬ÅÄ¾À¸¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö½ÅÎÏ¥Ô¥¨¥í¡×¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢¡Ö±§Ãè·»Äï¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤ÎËÜ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÅíÍû¤¯¤ó¤«¤é²¬ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬¡Ä¡ª¡×¡Ö²¬ÅÄ¤¯¤ó´ØÏ¢¤Î¾®¥Í¥¿¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÅíÍû¤¯¤óÈ¯¿®¡×¡Ö²¬ÅÄ°¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Ç²¬ÅÄ¤¯¤ó¤Î¾®¥Í¥¿¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÁ´Á³µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä²ù¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¿è¤Ê±é½Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¸æ¾å¤¬ÄÅ¿á¤Î¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÄÅ¿á¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ËÜ¤ÏŽ¢½ÅÎÏ¥Ô¥¨¥íŽ£— ¾¾ºäÅíÍû (@MToriofficial) March 9, 2025
¤³¤ì¤Ï±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë²¬ÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
°ø¤ß¤Ë¤³¤ÎÉÂ¼¼¤Ë¤Ï¡Ö±§Ãè·»Äï¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£#¸æ¾åÀèÀ¸
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û