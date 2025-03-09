ÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¡¡É×¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤È¤Î¡ÈÎ¥º§´íµ¡¡É¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡ÊÌµï¤â·Ð¸³¡ª¡©¡Ö20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¡Ê59¡Ë¤ÎºÊ¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¡Ê60¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×ÉØ¤Î¡ÈÎ¥º§´íµ¡¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤ÎÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤Û¤ÉÌµ¸ý¤ÊÀ³Ê¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¤Î¸åÆ£µ±´ð¤«¤é¡Öº£¤Þ¤Ç¥Þ¥¸¤ÇÎ¥º§¤·¤«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²¿²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÈÎ¥º§´íµ¡¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¡¦¶¶²¼Å°»á¤Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡¢1²óÉáÄÌ¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¶¶²¼¤µ¤ó¤Ë¤âÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊÌµï¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Åö»þ¶¶²¼»á¤Ë¤Ï¡Ö¡È¤¦¤Á¤ÎºÊ¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤éËÍ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¡×¤ÈÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ä¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡©¤³¤ìËÌÂ¼À²ÃËÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£Åö»þ40ºÐ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤·ÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é½Ð²ñ¤¤¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿¿·õ¤ËÌä¤¤µÍ¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤¿¡£