¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡ÙºÇ¿·ºî¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦ÅÚ²°¿ÀÍÕ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¡¡¶½¹Ô¼ýÆþ30²¯ÆÍÇË¤Ë´¶¼Õ
À¼Í¥¤ÎÅÚ²°¿ÀÍÕ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬8Æü¡¢·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î Gundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë -Beginning-¡Ù¡Ê¾å±ÇÃæ¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢Âè2ÃÆ¤Ë¡¢ÀîÅÄ¿Â»Ê¤µ¤ó¡¢»³²¼À¿°ìÏº¤µ¤ó¡¢ Æ£ÅÄ°«¤µ¤ó¡¢¿·Í´¼ù¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢°ìÉôÏÃ¿ô¤ò·à¾ì¾å±ÇÍÑ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿ËÜºî¡£1·î17Æü¤Î¸ø³«¤«¤é49Æü¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ30²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯Ç¯¥·¥å¥¦¥¸¡¦¥¤¥È¥¦¤ò±é¤¸¡¢ËÜºî¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÉñÂæ°§»¢¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤·¤ÆÊÂ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤¨¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÊüÁ÷¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È1¤«·î¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤Î¤Û¤«¡¢·à¾ì¤Ë¤â4DX¤Ê¤É¤Ë¤â¤µ¤é¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È°ì½ï¤ËGQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥²¥¤¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£