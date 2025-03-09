¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡ÙºÇ½ª²ó¸å¤ËËüÇî¤Ç¥À¥ó¥¹´ë²è¡¡ÅìÌî¹¬¼£¡¢¸åÆ£µ±´ð¡¢°æ¾åË§Íº¤¬»²²Ã
3·î30Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Ç6·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
(º¸¤«¤é)°æ¾åË§Íº¡¢ÅìÌî¹¬¼£¡¢¸åÆ£µ±´ð
ËüÇî²ñ¾ìºÇÂç¤Î»ÜÀß¤Ç2000¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ë¤³¤Î¥À¥ó¥¹´ë²è¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À® ÎáÏÂ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍÙ¤ê¤¿¤¤Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê! ¹ñÌ±ÅêÉ¼¥Ù¥¹¥È30¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÄ¸¶½ÓÉ§¡¢´äÅÄ¹äÅµ(»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS)¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ø¹ÔÎó¡ÙMC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡¢¸åÆ£µ±´ð¡¢°æ¾åË§Íº¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤òÊç½¸¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¸åÆü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
(º¸¤«¤é)°æ¾åË§Íº¡¢ÅìÌî¹¬¼£¡¢¸åÆ£µ±´ð
ËüÇî²ñ¾ìºÇÂç¤Î»ÜÀß¤Ç2000¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ë¤³¤Î¥À¥ó¥¹´ë²è¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À® ÎáÏÂ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍÙ¤ê¤¿¤¤Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê! ¹ñÌ±ÅêÉ¼¥Ù¥¹¥È30¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÄ¸¶½ÓÉ§¡¢´äÅÄ¹äÅµ(»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS)¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ø¹ÔÎó¡ÙMC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡¢¸åÆ£µ±´ð¡¢°æ¾åË§Íº¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤òÊç½¸¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¸åÆü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì