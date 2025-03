2004年に開設されてソーシャルニュースサイトとして人気を博した「Digg」を、創業者のケビン・ローズ氏と、ソーシャルニュースサイト・Redditの共同創業者であるアレクシス・オハニアン氏が買収しました。DiggにとってRedditはライバルにあたる存在ですが、2人は「初期のウェブを楽しく刺激的なものにした発見の精神と、真のコミュニティを復活させる」という新たなビジョンを持って、Diggの復活のためにチームを組んだとのことです。

The early web was fun. It was weird. It was community-driven. It's time to rebuild that.



Which is why @KevinRose & I just bought back @Digg - rival CEOs turned partners!



Just don't call it nostalgia! This is a necessary evolution. pic.twitter.com/ZnIEcFNq4k— Alexis Ohanian 🗽 (@alexisohanian) March 5, 2025

ALEXIS OHANIAN & KEVIN ROSE BUY BACK SOCIAL PLATFORM DIGGhttps://www.prnewswire.com/news-releases/alexis-ohanian--kevin-rose-buy-back-social-platform-digg-302392419.htmlAlexis Ohanian, Kevin Rose team up to buy and revive Digghttps://www.cnbc.com/2025/03/05/alexis-ohanian-kevin-rose-team-up-to-buy-and-revive-digg.html左がケビン・ローズ氏、右がアレクシス・オハニアン氏。Diggは2024年にローズ氏が開設したソーシャルニュースサイト。ウェブサイトへのリンクや投稿されたコンテンツに対して、ユーザーが順位を変動させる投票を行うという仕組みは、のちに2005年登場のRedditにも取り入れられています。とても勢いのあるサービスで、2008年ごろにはGoogleが買収を検討したこともありましたが話は成立しませんでした。2010年、当時CEOで創業メンバーでもあったジェイ・アデルソン氏が退社すると、ローズ氏がCEO兼会長に就任しました。当時、Diggは「v4」と呼ばれるバックエンドやインフラを含めた大幅な再設計を行うところでしたが、いざ導入されたDigg v4は不具合が多く失速。事業を担当したマット・ヴァン・ホーン氏が退職したほか、ローズ氏もDiggを離れました。ユニークユーザー数がピーク時と比べて1割にまで落ち込んだDiggは、2012年7月、三分割されて売却されることが決定。ブランド名・ウェブサイト・技術は50万ドル(約7400万円)でベンチャースタジオのBetaworksに、スタッフ15人は1200万ドル(約17億8000万円)でワシントン・ポストのソーシャルメディア広告・分析を行うSocialCodeに、特許ポートフォリオはおよそ400万ドル(約5億9200万円)でLinkedInに、それぞれ引き継がれました。Betaworksの手に渡ったDiggは、編集チームが選んだコンテンツがトップに掲載されるスタイルに変更されて、ユーザー主導の色合いが後退。2018年4月にはアドテク企業であるBuySellAdsが買収しましたが、同じスタイルが引き継がれました。さらに、2022年にはマーケティング企業のMoney Gruopが買収しています。今回、ローズ氏とオハニアン氏が買収に費やした金額は非公開。新たなCEOにはデザイナーでローズ氏の長年の盟友だというジャスティン・メッゼル氏が就任しました。新たなDiggがいつから始動するかはまだ不明で、記事作成時点では「reboot.digg.com」にリダイレクトされる状態となっています。Digg Reboothttps://reboot.digg.com/