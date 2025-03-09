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https://www.prnewswire.com/news-releases/alexis-ohanian--kevin-rose-buy-back-social-platform-digg-302392419.html
The early web was fun. It was weird. It was community-driven. It's time to rebuild that.
Which is why @KevinRose & I just bought back @Digg - rival CEOs turned partners!
Just don't call it nostalgia! This is a necessary evolution. pic.twitter.com/ZnIEcFNq4k— Alexis Ohanian 🗽 (@alexisohanian) March 5, 2025
Alexis Ohanian, Kevin Rose team up to buy and revive Digg
https://www.cnbc.com/2025/03/05/alexis-ohanian-kevin-rose-team-up-to-buy-and-revive-digg.html
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