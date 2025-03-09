¹ÈÇò½Ð¾ì¥Ð¥ó¥É¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¶ÃØ³µëÎÁ¤òË½Ïª¡Ö¤³¤ì¤Ç²¶¤é¤â¥×¥í¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¡×¤Î¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡Ê64¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¡ÝTBS¡ÖXÇ¯¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¡Á¤¢¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÉñÂæÎ¢¡Á¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à2»þ´ÖSP¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¡£ÃæÌî¤¯¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¡×¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¡¼²Ï¹ç¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×ÉÙÅÄµþ»Ò¡¢¡ÖBARBEE¡¡BOYS¡×°É»Ò¡¢¡ÖGO¡ÝBANG¡ÇS¡Ê¥´¡¼¥Ð¥ó¥º¡Ë¡×¿¹¼ã¹á¿¥¡¢¡ÖPERSONZ¡×JILL¡¢¡Ö¶ÚÆù¾¯½÷ÂÓ¡×ÂçÄÐ¥±¥ó¥Â¤È¡¢Åö»þ¤Î¥Ö¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¶ìÏ«ÏÃ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÃæÌî¤¯¤ó¤¬¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¼ê¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¤ªµëÎÁ¤¬2Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡¢·î¡£¤É¤¦¤À¡ª¡×¤È¡¢²Ï¹ç¤È´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï84Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢88Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖRunner¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌó4Ç¯¤ÎºÐ·î¤òÍ×¤·¤¿¡£
¡¡²Ï¹ç¤â¡Ö82Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤é»öÌ³½ê¤Ë¸Û¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤ä¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Ç²¶¤é¤â¥×¥í¤À¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µëÎÁ2Ëü¡£2Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï2Ëü¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡×¡£Åö»þ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¥¼¥í¤¬°ì¤Ä¾¯¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇöµë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥éË½Ïª¹çÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£JILL¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Ë5Ëü¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¥Ð¥ó¥¹¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡áµ¡ºàÂå¤ÎÁ°Ê§¤¤¡Ë¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡£¥É¥é¥à¤Î¿Í¤Ê¤ó¤«¡¢Á´Éô¥Ð¥ó¥¹¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£ÂçÄÐ¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¡¢3Ëü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤Î2¿Í¤Ë¡È¾¡ÍøÀë¸À¡É¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÄÐ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¡¼¥à¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î88Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²Ï¹ç¤«¤é¡Ö88Ç¯¤Ç3Ëü¤Ï°Â¤¤¤è¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÄÐ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡È¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÅ¬Åö¤Ç¡¢¡È¤³¤ì¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¡©¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¡Ä¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢°ìÆ±¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£