Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä¥Ö¡¼¥à¸£°ú¥Ð¥ó¥É¡¡Ç§ÃÎÅÙ¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡Ö¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÊý¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBARBEE¡¡BOYS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦°É»Ò¡Ê64¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¡ÝTBS¡ÖXÇ¯¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¡Á¤¢¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÉñÂæÎ¢¡Á¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à2»þ´ÖSP¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¡£¡ÖÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¡×¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡¢¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¡¼²Ï¹ç¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×ÉÙÅÄµþ»Ò¡¢¡ÖBARBEE¡¡BOYS¡×°É»Ò¡¢¡ÖGO¡ÝBANG¡ÇS¡Ê¥´¡¼¥Ð¥ó¥º¡Ë¡×¿¹¼ã¹á¿¥¡¢¡ÖPERSONZ¡×JILL¤È¡¢Åö»þ¤Î¥Ö¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡BARBEE¡¡BOYS¤Ï84Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£89Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤ÏÀ°È±ÎÁ¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÁ°¤ËÂçÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö88Ç¯¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ê¸ø±é¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¥É¡¼¥à¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢´é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡È¤ä¤Ã¤¿¤ï¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÉáÄÌ¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È¡¢¥¥ã¡¼¤Ã¤Æ¿Í¤ËÍè¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¿¤â¡Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏÊý¸ø±é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃË»Ò¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤¿¤Á¤¬¡¢Àè¤ËÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤È¤«¤¬¥¥ã¡¼¡ª¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¸å¤í¤Ç1¿Í¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ÎÁû¤®¤ò¸«¤¿½÷À¤«¤é¡¢¡Ö¤Í¤¨¡©¤¢¤ì²¿¡©²¿¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢°É»Ò¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¨¤Ã¤È¡¢BARBEE¡¡BOYS¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅö»þ¡¢¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÊý¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¡È¤¨¡©¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡©¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ä¡É¡¢¡È¤¢¤¢¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¶½Ì£¤Ê¤µ¤²¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡¡Åö»þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤MC¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥É¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£