ÂÎ©Íü²Ö¡¡É×ÉØ´Ö¤ÇÀ¸³èÈñ¤ÏÁ´¤ÆÀÞÈ¾¡ª¡©¡¡¡ÖÆ±¤¸¤ªÌ£Á¹½Á¤ò°û¤ß¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¡Ä¡×¶ÄÅ·¹ðÇò
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÂÎ©Íü²Ö¡Ê32¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×ÉØ´Ö¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤ÎÌäÂêSP¡×¡£23Ç¯¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡ÖHANDSIGN¡×¤ÎTATSU¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂÎ©¤Ï¡ÈºÇ¶¯ÊÛ¸î»Î·³ÃÄ¡É¤ØÉ×ÉØ¤Îºâ»º´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÄÂ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÏÉ×ÉØ´Ö¤Ç´°Á´¤ËÀÞÈ¾¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ØÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤¦¤·¡¢Æ±¤¸¤ªÌ£Á¹½Á¤ò°û¤ß¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¶ñºà¤ÏÁ´ÉôÀÞÈ¾¤Ç¤¹¡£¡È¾®¾¾ºÚ158±ß¡¢¤¸¤ã¤¢¤³¤ìÀÞÈ¾¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤ÈÉáÃÊ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¼ýÆþ¤äÃù¶â¤Ï´ØÃÎ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ëü¤¬°ìÉ×¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤³¤Ëºâ»º¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤²¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ©¤ÎÁêÃÌ°ÊÁ°¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÅìÌî¹¬¼£¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿É×ÉØ¡Á¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¤Î¸åÆ£µ±´ð¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤·¤Æ¤Ø¤ó¤Î¤«¤¦¤è¤¦¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£