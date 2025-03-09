¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë9ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡Ö¹¥¤­¤Ê³¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Ö¹¥¤­¤Ê³¹¤ÎÏÃ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Í­µÈ¤Ï¼ã¼ê»þÂå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö²¼ËÌÂô¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÅìµþ¤Ç½é¤á¤Æ½»¤ó¤À¤Î¤¬²¼ËÌÂô¤Ç¡£ÈÓ¿©¤Ã¤Æ¡¢Îø¤·¤Æ¡¢¥±¥ó¥«¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¿¤Ê¤¢¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£

¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×»³ËÜ¹À»Ê¤¬¡ÖËÍ¤ÏÀ¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢Í­µÈ¤Ï¡ÖÀ¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ¤Ê¤ó¤Æ²¶¤Î³¹¤À¤è¡£¿·ÂåÅÄ¡¢ÂåÅÄ¶¶¡¢ÂåÅÄ¤¬ÉÕ¤¯¤È¤³¤í¤Ï²¶¤ÎÂ©¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£

¡¡»³ËÜ¤¬¡ÖºÇ¶áÀ¨¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢Í­µÈ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£À¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ¤«¤é²¼ËÌÂô¡¢ÅìËÌÂô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Øreload¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¾®ÅÄµÞ¤ÎÀþÏ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¸ø±à¤È¤«Í·ÊâÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ü¤·¤¹¤®¤ëÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£