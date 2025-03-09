¡Ú²¦ÍÍËüºÐ¤È¥È¥é¥ó¥×»áÅê¹Æ¡Û»ÜÀ¯Êý¿Ë¤Ç¼«²è¼«»¿¡È´ØÀÇ¥Ç¥£¡¼¥ë¤ÇÌÂÁö¡É¸í»»¤ÈÈ¿Æ°¤Ï
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï3·î4Æü¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Î¾å²¼Î¾±¡¹çÆ±²ñµÄ¤Ç¡¢2´üÌÜ½¢Ç¤¸å½é¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö100·ï¶á¤¤ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢400·ï°Ê¾å¤Î¹ÔÀ¯Á¼ÃÖ¤òÈ¯Îá¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÅýÎÎÇ¤´ü¤ÎºÇ½é¤Î1¥«·î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2ÈÖÌÜ¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î½éÂåÂçÅýÎÎ¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¼«¤é¤ò¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¶ÈÀÓ¤ò¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£»Ë¾å½é¤ÎZÀ¤ÂåµÄ°÷¤È¤Ê¤ëÌ±¼çÅÞ¤Î¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¡¦¥Õ¥í¥¹¥È²¼±¡µÄ°÷¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë²¦ÍÍ¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊNO KINGS LIVE HERE¡Ë¤Èµ¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò¡¢µÄ»öÆ²¤ÎÄ°½°¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÓÃæÂà¾ì¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ë¡¢¼«¤é¤ò²¦ÍÍ¤ËÎã¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎSNS¡ÖX¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï19Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬²¦´§¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡Ö¹ñ²¦ËüºÐ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡Ö¥¿¥¤¥à¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï3·î4Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ØÀÇ25¡ó¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï6Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¤è¤ë¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÊUSMCA¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤òÈ¯É½¤¹¤ë4·î2Æü¤Þ¤Ç´ØÀÇ¤òÌÈ½ü¤¹¤ëÃ»´üÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌÈÀÇÂÐ¾Ý¤Ï¡¢USMCA¤Î´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿Í¢ÆþÉÊ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¡¢¥á¥¥·¥³¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Î¤¦¤ÁÌó50¡ó¡¢¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÏÌó38¡ó¤ËµÚ¤Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¤¥¨¡¼¥ëÂç³Ø¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Î²È·×ÉéÃ´¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó2000¥É¥ë¡ÊÌó30Ëü±ß¡ËÁý²Ã¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÌÂÁö¤¹¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬1·î²¼½Ü¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¤Þ¤¿¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ØÀÇ25¡ó¤ÎÈ¯Æ°¤ò2·î18Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î²¼Íî·¹¸þ¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï3·î6Æü¡¢NY»Ô¾ì¤ÎÆðÄ´¤Ê¾õ¶·¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤Ï²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¡£Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï3·î4Æü¡¢ÊÆ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡×¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥É¥â¡¼¥¿¡¼¡×¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡×3¼Ò¤Î·Ð±Ä´´Éô¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£ÊÆ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢¸¶ºàÎÁ¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÉôÉÊÀ½Â¤¡¢Î®ÄÌ¤Ê¤É¤Î°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¹ñ¶¤ò²¿ÅÙ¤âÄÌ²á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤¬´ë¶ÈÂ¦¤«¤é·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼3¼Ò¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¡¢¡ÖÈÎÇä²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤ÎÁÊ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢²ñÃÌ¤Î·ë²Ì¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï5Æü¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1¥«·î¤ÎÌÈ½ü¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ú¥²¥¹¥È¡§Ê÷Â¼·ò»Ê¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡Ë
¡ú¥¢¥ó¥«¡¼¡§¿ùÅÄ¹°µ£¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È/¸µ¶¦Æ±ÄÌ¿®ÏÀÀâ°Ñ°÷Ä¹¡Ë
ÌÂÁö¤¹¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬1·î²¼½Ü¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¤Þ¤¿¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ØÀÇ25¡ó¤ÎÈ¯Æ°¤ò2·î18Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î²¼Íî·¹¸þ¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï3·î6Æü¡¢NY»Ô¾ì¤ÎÆðÄ´¤Ê¾õ¶·¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤Ï²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¡£Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï3·î4Æü¡¢ÊÆ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡×¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥É¥â¡¼¥¿¡¼¡×¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡×3¼Ò¤Î·Ð±Ä´´Éô¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£ÊÆ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢¸¶ºàÎÁ¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÉôÉÊÀ½Â¤¡¢Î®ÄÌ¤Ê¤É¤Î°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¹ñ¶¤ò²¿ÅÙ¤âÄÌ²á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤¬´ë¶ÈÂ¦¤«¤é·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼3¼Ò¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¡¢¡ÖÈÎÇä²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤ÎÁÊ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢²ñÃÌ¤Î·ë²Ì¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï5Æü¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1¥«·î¤ÎÌÈ½ü¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ú¥²¥¹¥È¡§Ê÷Â¼·ò»Ê¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡Ë
¡ú¥¢¥ó¥«¡¼¡§¿ùÅÄ¹°µ£¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È/¸µ¶¦Æ±ÄÌ¿®ÏÀÀâ°Ñ°÷Ä¹¡Ë