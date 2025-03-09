Anker¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤È¼«Æ°Ï¢·È¤Ç¤¤ëÂÎ½Å·×¡ª ÂÎ»éËÃÎ¨¤â¶ÚÆùÎÌ¤â¥é¥¯¥é¥¯´ÉÍý
¤³¤Îµ»ö¤Ï2024Ç¯11·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÎ½Å·×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤À¤±Â¬¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ä´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤Ê¤É¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¡¢·ò¹¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤â·×Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤Î¡ÖSmart Scale P2 Pro¡×¡£16¤Î»ØÉ¸¤¬Â¬¤ì¤ÆWi-Fi¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÂÎÁÈÀ®·×¤Ê¤Î¤ËÄê²Á6,990±ß¤È¥³¥¹¥Ñ¤âºÇ¹â¤Ê¡¢¤«¤Ê¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£
Â¬¤ì¤ë»ØÉ¸¤ÏÁ´Éô¤Ç16¼ïÎà
ÂÎ½Å¤äÂÎ»éËÃÎ¨¡¢BMI¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤áÆâÂ¡»éËÃ¤äÈé²¼»éËÃÎ¨¡¢¿åÊ¬ÎÌ¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Þ¤Ç¡¢Á´Éô¤Ç16¼ïÎà¤â·×Â¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÂÎ½Å¤À¤±¤Ï»þ¡¹Â¬¤Ã¤Æ¡ÖÁé¤»¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¤È²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡ÖSmart Scale P2 Pro¡×¤ÎÂÎÁÈÀ®·×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÎÆâÇ¯Îð¤Ê¤É¤âÂ¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê10¸Ä¤â¾å¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤Ð¤¤¡¢´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÊØÍø
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖSmart Scale P2 Pro¡×¤È¥¢¥×¥ê¤òÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤â¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Wi-FiÂÐ±þ¤Ç¡¢ÂÎÁÈÀ®·×¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂ¬¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°¤Ç¥Ç¡¼¥¿È¿±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁàºî¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤·¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖEufyLife¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆApple¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤äGoogle Fit¤È¤ÎÆ±´ü¤â²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
·×Â¬¤·¤¿Æü¡¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥°¥é¥Õ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ»ØÉ¸¤ÎÁý¸º¤ò°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤·¤Ç¾è¤ë¤À¤±Â¬Äê
ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢ÂÎÁÈÀ®·×¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤ÇÂ¬Äê¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Â¬¤Ã¤¿¸å¤âÂÎÁÈÀ®·×¤«¤é¹ß¤ê¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¼«Æ°¤ÇÅÅ¸»¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬ÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü»È¤¦¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡Ç½¡£ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤¿¤á¤Ë¤·¤ã¤¬¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ø¤ËÉéÃ´¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£