¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¿·SD¸õÊä¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ù¥ë¥¿»á¤È¹ç°ÕÊóÆ»¡Ä1·î¤Þ¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÇSD¤òÌ³¤á¤ë
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(SD)¤À¤¬¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ù¥ë¥¿»á(53)¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ØThe Athletic¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥ë¥¿»á¤Î¾·¤Ø¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¯¥í¥¨¥ó¥±»á¤ä¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î°Õ¸«¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÆþ¤ì¤Æ·èÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ë¥¿»á¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¾ò·ïÌÌ¤Î¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤ËSD¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¨¥É¥¥»á¤¬¼Ç¤¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤È¸ÅÁã¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Þ¤ÇÉü³è¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆÍè¤¿¥¨¥É¥¥»á¤¬µî¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏSD¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ù¥ë¥¿»á¤Ï2013Ç¯¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë²ÃÆþ¡£¹ñºÝ¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÌç¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¸å¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(TD)¤Ë¾º¿Ê¡£2017Ç¯¤«¤éSD¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î1·î¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤òÂàÃÄ¡£¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¸õÊä¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØThe Athletic¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥ë¥¿»á¤Î¾·¤Ø¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¯¥í¥¨¥ó¥±»á¤ä¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î°Õ¸«¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÆþ¤ì¤Æ·èÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ë¥¿»á¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¾ò·ïÌÌ¤Î¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆÍè¤¿¥¨¥É¥¥»á¤¬µî¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏSD¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ù¥ë¥¿»á¤Ï2013Ç¯¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë²ÃÆþ¡£¹ñºÝ¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÌç¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¸å¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(TD)¤Ë¾º¿Ê¡£2017Ç¯¤«¤éSD¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î1·î¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤òÂàÃÄ¡£¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¸õÊä¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é