¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ªÁ°¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×5Ç¯¤âÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤ËÉü½²¤·¤¿ÏÃ
·ëº§¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢É×¤¬ºÊ¤ÎÎ¾¿Æ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¡¢¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö5Ç¯¤âÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤ËÉü½²¤·¤¿ÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤
¡Ö»ä¤ÏÂå¡¹Â³¤¯Ï·ÊÞ´ë¶È¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿É×¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÉ×¤Ï»ä¤ÎÉã¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤®¡¢¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÉã¤Î²ñ¼Ò¤ÇÌò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÈë½ñ¤«¤éÉ×¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤¤ÆÉ×¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È»ä¤¿¤Á¤¬·ëº§¤·¤¿5Ç¯Á°¤«¤éÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£
¤·¤«¤â¡Ø¤Þ¤¡¤Ç¤â²¶¥â¥Æ¤ë¤«¤é¤µ¡Ù¡Ø¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ê¤ó¤À¤·¡¢ÉÔÎÑ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¡©¡Ù¤È°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡ØÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡Ø¤â¤Á¤í¤ó¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ê¤ó¤«¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤¿¤é¿®ÍÑ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¡ª¡Ù¤È¥¥ì¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¡Ä¡Ä¡£²¶ÉÔÎÑ¤·¤¿¤À¤±¤À¤í¡©¡Ù¡Ø¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ªÁ°¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ë¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÊò¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦²ñ¼ÒÌò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯11·î¡Ë
¢¦ ÉÔÎÑ¤À¤±¤Ç¤âºÇ°¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë·ëº§¤·¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°¦¾ð¤Î¤Ê¤¤·ëº§¤À¤Ã¤¿¤È¤ï¤«¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£