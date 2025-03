¡ÚV¥êー¥°½÷»Ò·ë²Ì¤Þ¤È¤á¡Û¥«¥Î¥¢¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò2Ï¢¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬»Ä¤ê1ÏÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÎÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¡ª¡ÚÂè19½µ¡Û

3月8日(土)から9日(日)にかけて2024ー25 V.LEAGUE WOMEN(Vリーグ女子)の第19週の試合が行われた。

新しくなったVリーグ女子では、レギュラーシーズンは各クラブがホーム&アウェー方式により合計28試合(総当たり戦を2回ずつ計20試合に加えて8試合)を行い、そのうち14試合がホーム会場での試合となる。

第19週では、アルテミス北海道 vs ブレス浜松、リガーレ仙台 vs 東京サンビームズ、JAぎふリオレーナ vs 広島オイラーズ、ヴィアティン三重 vs 信州ブリリアントアリーズ、フォレストリーヴズ熊本 vs カノアラウレアーズ福岡の5カードが行われた。

プレーオフ進出の残り1枠をかけ、熾烈な争いを繰り広げたのはここまで4位のフォレストと5位のカノア。GAME1ではフルセットの熱戦の末、フォレストが勝利。アウトサイドヒッターの入江彩水が両チーム最多となる39得点を獲得する活躍を見せた。続くGAME2、危なげない試合運びでストレート勝利を飾ったフォレストはプレーオフの切符を手に入れた。

ここまで首位を走るブレス浜松は、今季未だ白星のないアルテミスとのアウェー戦に挑んだ。GAME1では8本のブロックで相手の攻撃を抑えたブレス浜松が快勝。GAME2もブレス浜松がアルテミスの攻撃を封じ、ストレート勝利を収めた。

JAぎふは広島をホームに迎えた。GAME1は上位のJAぎふが力を見せ、3ー1で勝利したものの、GAME2では広島が大奮闘。デュースの末に第4セットを取り切り、3ー1で広島が勝利を飾った。

その他、仙台は東京にホームで連日ストレート勝利。信州Ariesは敵地ながらもVT三重に2連勝を収めた。

次の第20週では3月15日(土)、16日(日)にアルテミス vs 信州Aries、JAぎふ vs 仙台、フォレストvs ブレス浜松、VT三重 vs 東京の4カードが行われる。

■V.LEAGUE WOMEN 3月8日(土)GAME1試合結果

アルテミス北海道 0ー3 ブレス浜松 (16ー25、14ー25、14ー25)

リガーレ仙台 3ー0 東京サンビームズ (25ー21、25ー20、25ー16)

JAぎふリオレーナ 3ー1 広島オイラーズ (25ー22、25ー17、23ー25、25ー19)

ヴィアティン三重 0ー3 信州ブリリアントアリーズ (13ー25、18ー25、15ー25)

フォレストリーヴズ熊本 3ー2 カノアラウレアーズ福岡 (25ー22、25ー15、21ー25、23ー25、15ー11)

■V.LEAGUE WOMEN 3月9日(日)GAME2試合結果

アルテミス北海道 0ー3 ブレス浜松 (12ー25、10ー25、14ー25)

リガーレ仙台 3ー0 東京サンビームズ (25ー19、26ー24、25ー17)

JAぎふリオレーナ 1ー3 広島オイラーズ (17ー25、22ー25、25ー21、25ー27)

ヴィアティン三重 1ー3 信州ブリリアントアリーズ (8ー25、25ー21、23ー25、21ー25)