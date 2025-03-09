¿·¤·¤¤¡ÖiPad Air¡×¤È¡ÖiPad¡×Çã¤¤ÂØ¤¨¸¡Æ¤Àª¤Ë¤Ï¥¢¥ê¡©¡ÃiPad Hacks
¡ÚiPad Hacks_68¡Û
iPad¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖiPad Air¡ÊM3¡Ë¡×¤È¡ÖiPad¡ÊA16¡Ë¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÍ½ÌóÈÎÇä¤Ï³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â3·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤Ã¼Ëö¤Ê¤Î¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£iPad Air¡ÊM3¡Ë
iPad Air¡ÊM3¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÅëºÜ¤¹¤ë¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ò¡ÖM3¡×¡Ê8¥³¥¢CPU¡¢9¥³¥¢GPU¡Ë¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¡ÖiPad Air¡ÊM2¡Ë¡×¤¬2024Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢1Ç¯¼å¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
¢¥iPad Air¡ÊM3¡Ë¡£¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÁ°À¤Âæ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Î4¿§Å¸³«
½¾ÍèÀ¤Âå¤ÎiPad Air¡ÊM2¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢iPad Air¡ÊM3¡Ë¤Ï11·¿¤È13·¿¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¥¤¥º¤â¡¢11·¿¤¬W178.5¡ßH247.6¡ßD6.1mm¡¢13·¿¤¬W214.9¡ßH280.6¡ßD6.1mm¤Ç¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¤µ¤ÏÁ°À¤Âæ¤è¤ê¤â¤½¤ì¤¾¤ì¿ôg·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëº¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥«¥á¥é¤ÏÁ°ÌÌ¡¦ÇØÌÌ¥«¥á¥é¤È¤â¤Ë12MP¤Ç¡¢Á°À¤Âå¤«¤é»ÅÍÍ¡¦µ¡Ç½¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤Ë¡ÖTouch ID¡×¤òÈ÷¤¨¡¢½¼ÅÅÃ¼»Ò¤¬USB Type-C¡ÊÅÁÁ÷Â®ÅÙ480Mbps¡Ë¡¢ÄÌ¿®»ÅÍÍ¤ÏWi-Fi 6E¤ËÂÐ±þ¡¢ÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤ÏeSIM¤Î¤ß¤ËÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÉôÊ¬¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤â128¡¿256¡¿512¡¿1TB¤Î4¼ïÎà¤ò¥¡¼¥×¡£ºÇ¾®¹½À®¤Î²Á³Ê¤â9Ëü8800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âM¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Apple Intelligence¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢M2¢ªM3¤Ø¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥Èºþ¿·¤Ë¤è¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢¤µ¤Û¤É¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢16¥³¥¢¤ÎNeural Engine¤Ï¡¢M1¤òÅëºÜ¤¹¤ëiPad Air¡ÊÂè5À¤Âå¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ºÇÂç60¡ó¹âÂ®²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢¥á¥â¥ê¤òºÇÅ¬ÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÌÌ¤Ç¤ÎÀÇ½ÌÌ¤Î¿Ê²½¤Ï°ì±þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éApple Intelligence¤¬ÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤â¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎiPad¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ê°ìÂæ¤À¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¥¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎMagic Keyboard¤òÁõÃå¤·¤¿iPad Air¡ÊM3¡Ë
¤Ê¤ª¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¿·¤·¤¤Magic Keyboard¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥¡¼Îó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Á°À¤Âæ¤«¤é¼ã´³¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ó¥¸ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢½¾ÍèÄÌ¤êUSB Type-C¥³¥Í¥¯¥¿¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Smart Connector·ÐÍ³¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï11¥¤¥ó¥ÁÍÑ¤¬4Ëü6800±ß¡¢13¥¤¥ó¥ÁÍÑ¤¬4Ëü9800±ß¤Ç¤¹¡£
¢£iPad¡ÊA16¡Ë
Â³¤¤¤Æ¡ÖiPad¡ÊA16¡Ë¡×¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÌµ°õiPad¡É¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡£2022Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖiPad¡ÊÂè10À¤Âå¡Ë¡×¤Î¸å·Ñµ¡¤Ç¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¢¥iPad¡ÊA16¡Ë
ãþÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏW179.5 ¡ß H248.6 ¡ß D7mm¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»ÅÍÍÉ½¾å¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤Ï10.9¥¤¥ó¥Á¤«¤é11¥¤¥ó¥Á¤Ø¤ÈÈùÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬½¾ÍèÀ¤Âå¤Î¡ÖA14 Bionic¡×¤«¤é¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤ò2¤Ä¾å¤²¤¿¡ÖA16¡×¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Apple Intelligence¤ÏÈóÂÐ±þ¤Ç¡¢AAA¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤âÈóÂÐ±þ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÀÇ½¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ºÇ¾®¹½À®¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÍÆÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¾ÍèÀ¤Âå¤¬64GB¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿·À¤Âå¤Ç¤Ï128GB¤«¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²Á³Ê¤âÁ°À¤ÂåÆ±ÍÍ¤Ë5Ëü8800±ß¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´ü±¿ÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¡¢OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¤ÍÆÎÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Â²Á¤ËiPad¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤¤ºÝ¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢512GB¤ÎÁªÂò»è¤â²Ã¤ï¤ê¡¢128/256/512GB¤Î3¥µ¥¤¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÍÆÎÌ¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤ÊÆ°²èÊÔ½¸¤Ë¤â½½Ê¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
iPad Air¡ÊM3¡Ë¡¢iPad¡ÊA16¡Ë¤È¤â¤Ë¡¢»ÅÍÍÌÌ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Á³Ê´¶¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè°Ê¾å¤Ë¤ªÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁªÂò»è¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPad¸Å»²¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸Å¤¤À¤Âå¤ÎiPad Pro¥·¥ê¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¶á¤ÎPro¥·¥ê¡¼¥º¤Î²Á³Ê¤Ë¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖiPad Air¡ÊM3¡Ë¡×¤Ç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥¢¥¯¥»¥µ¥êÅù¤ò¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤è¤¤ÂÅ¶¨ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢iPad¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¤ä»¨»ï¡¢Æ°²èÅù¤ò³Ú¤·¤á¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖiPad¡ÊA16¡Ë¡×¤Î128GB¥â¥Ç¥ë¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
>> ¡ÎÏ¢ºÜ¡Ï iPad Hacks
¡ãÊ¸¡¿°æ¾å ¹¸¡ä
°æ¾å ¹¸¡Ã¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¼´¤Ë¡¢ºÇ¿·¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤äIT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¡£Web¥á¥Ç¥£¥¢¤ä»¨»ï¤Ë¡¢Â®Êó¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¡£X
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡iPad¤Ç¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Ü¡¼¥É¡×»È¤Ã¤Æ¤ë¡©¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤Ê¤éÉ¬¸«¤Î´ðËÜÁàºî¡ÃiPad Hacks
¢¡ÄêÈÖ¥Î¡¼¥È¥¢¥×¥ê¤Ï¤É¤¦¿Ê²½¤·¤¿¡© ¿·¡ÖGoodnote 6¡×¤Ç»î¤·¤¿¤¤3¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¡ÃiPad Hacks
¢¡Mac¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É²½¡©¸ü¤µ0.3¥ß¥ê¤Î¶ËÇö¥¢¥ë¥ß¥·¡¼¥È¤ÇÂ¨ÀÊ¥á¥â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡ª