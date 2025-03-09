¸þ°æ¹¯Æó¤¬¿Íµ¤ÇÐÍ¥March¤È¥¦¥¤¥ó¥¯¡õ»Ø¥Ïー¥È¡ª¤Õ¤¿¤ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¼«»£¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤ÉÂçÎÌ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦¸þ°æ¹¯Æó¤¬¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡ØDating Game¡Ù¤ÎWorship ceremony¡Ê¥ïー¥·¥Ã¥×¥»¥ì¥â¥Ëー¡Ë¤Ë½Ð±é¼Ô¤é¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¡£¥¿¥¤¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦March¡áChutavuth Pattarakampol¡Ê¥Þー¥Á¡á¥Á¥å¥¿ー¥¦¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥¿¥é¥¬¥à¥Ý¥ó¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÂçÎÌ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡§¸þ°æ¹¯Æó¡ßMarch¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡ØDating Game¡ÙWorship ceremony¡ÊÁ´3Åê¹Æ¡Ë
¢£¸þ°æ¹¯Æó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¸þ°æ¤Ï¡ÖÌµ»öworship Ceremony½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ËÂ³¤±¡¢¡Ö¥³¥Ã¥×¥ó¥¯¥é¥Ã¥×¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡×¤È¥¿¥¤¸ì¤òÈäÏª¡£
March¤È¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¥á¤ëÁÖ¤ä¤«¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁ´10ÅÀ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¢£March¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ïー¥È¤òÉÕ¤±¤¿¸þ°æ¹¯Æó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ
¤Þ¤¿¡¢March¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç»Ø¥Ïー¥È¤È¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Á´7ÅÀ¤òÅê¹Æ¡£¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ½é¤Î»Ø¥Ïー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸þ°æ¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ïー¥È¤ÇÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ§¹¥Åª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£