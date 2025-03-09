¡Ö¥¤¥Ã¥ÆQ¡×¡¡K2³êÍî¤ÎÃæÅç·òÏº¤µ¤ó¤Î²áµî½Ð±é¥·¡¼¥ó¤òÊüÁ÷¡¡ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬»×¤¤½Ð¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÀ¨¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡Ê60¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å7¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÅÐ»³´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦Âè2¤Î¹âÊöK2¡Ê8611¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç³êÍî¤·¤¿»³³Ù¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤ÎÃæÅç·òÏº¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¡Ö7Ç¯¤Ö¤ê¤Î³¤³°ÅÐ»³¡×¤È¤·¤Æ¡¢Àã¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¶Ë´¨¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®4164¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥Û¥ë¥ó¤Ç¡È¤´Íè¸÷¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥â¥È¤Ï»þÀÞÃæÅç¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èá¤·¤ß¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«ÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃæÅç¤µ¤ó¤Î½Ð±é²ó¤ò»×¤¤½Ð¥·¡¼¥ó¤È¤È¤â¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆâÂ¼¤Ï¥¤¥â¥È¤ÎÅÐÄº¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃæÅç·¯¤Ï»ä¤ÎÅß¤ÎÉÙ»ÎÅÐ»³¤Ç¤â°ì½ï¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÙ¤ÎÌÔ¿áÀã¤ÎÃæ¥Æ¥ó¥È¤ÎÀß±Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤Ï´¨¤¯¤Æ¥Æ¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë°ìÌÜ»¶¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö1¿Í¤Ç¥«¥ó¥«¥ó¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥Èºî¤Ã¤Æ¡£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò¤Ñ¤Ã¤È³«¤±¤Æ³°¤«¤é´é½Ð¤·¤Æ¡È¤¢¤Î¡ÁÆé¤È¥·¥Á¥å¡¼¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¤â¤¦¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£À¨¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£