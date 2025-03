¡ÚV¥êー¥°ÃË»Ò·ë²Ì¤Þ¤È¤á¡Û¥µ¥ó¥¬¥¤¥¢¤Ë1¾¡¤ò¤¢¤²¤¿ºë¶Ì¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡ª ¥Ûー¥à¤Ç2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»YS¤ÏÅìÃÏ¶è¤Î1°Ì¤ò³ÎÄê¡ÚÂè19½µ¡Û

3月8日(土)と9日(日)に2024ー25 V.LEAGUE MEN(Vリーグ男子)の第19週の試合が行われた。

今シーズンより新しくなったVリーグでは東西カンファレンス制が導入され、レギュラーシーズンは各クラブがホーム&アウェー方式により合計28試合を行い、そのうち14試合がホーム会場での試合となる。また、東地区は総当たり戦を4回ずつ計28試合、西地区は総当たり戦を2回ずつ計18試合に加えて10試合を行う。

第19週では、東地区でレーヴィス栃木 vs 長野GaRons、北海道イエロースターズ vs 東京ヴェルディ、つくばユナイテッドSun GAIA vs 埼玉アザレアの3つのカードが、西地区では奈良ドリーマーズ vs フラーゴラッド鹿児島、アイシンティルマーレ碧南 vs クボタスピアーズ大阪、兵庫Delfino vs きんでんトリニティーブリッツ、福岡ウイニングスピリッツ vs 近畿クラブスフィーダの4つのカードが行われた。

東地区ではプレーオフ進出をかけたサンガイアと埼玉の対戦が行われた。GAME1は選手交代が功を奏しチーム一丸となって戦った埼玉がフルセットの激闘の末に勝利。この結果をもって埼玉が東地区で残り1枠となるプレーオフ進出を決めた。続くGAME2はホームのサンガイアがリベンジに成功し、セットカウント3ー1で勝利を収めた。埼玉はGAME2の敗戦で東地区の2位が決定している。

前節を終え圧倒的な勝率で首位に立つ北海道YSは、東京Vをホームに迎えた。今季あげた白星は2戦のみと苦しい戦いとなっている東京V相手に、危なげない試合運びで2連勝を飾った北海道YS。この結果を受け、北海道YSは東地区の1位を確定させた。

第18節を終え5位のR栃木と6位長野GRの戦いは、ホームの声援を力に変えたR栃木の2連勝という形に。GAME1でフルセットに持ち込んだ長野GRにとって、GAME2のストレート負けは悔しいものとなった。

西地区ではプレーオフ進出を目指すF鹿児島は奈良とのアウェー戦に挑んだ。結果、アウトサイドヒッターの笠利真吾やオポジットの長友優磨が、持ち前の攻撃力を遺憾なく発揮したF鹿児島が終始ペースを握り、両日ストレートで勝利を収めた。

F鹿児島を追いかけるアイシンとクボタの対戦は、両日共に上位のアイシンが勝利。プレーオフ進出に向け、さらに白星を重ねる結果となった。

その他、西地区はきんでんが兵庫Dに、近畿が福岡WSに2連勝。どちらの対戦カードもアウェーチームに軍配が上がった。

次戦の第20週は、3月15日(土)、16日(日)に東地区で千葉ZELVA vs R栃木、富士通カワサキレッドスピリッツ vs 東京Ⅴ、北海道YS vs サンガイア、埼玉 vs 長野GRの4カードが行われ、西地区ではヴィアティン三重 vs F鹿児島、奈良 vs 兵庫D、アイシン vs 近畿、大同特殊鋼知多レッドスター vs きんでん、福岡WS vs クボタの5カードが行われる。

■V.LEAGUE MEN 3月8日(土)試合結果

▼東地区

レーヴィス栃木 3ー2 長野GaRons (21ー25、22ー25、25ー13、25ー22、15ー11)

北海道イエロースターズ 3ー0 東京ヴェルディ (25ー19、25ー20、25ー19)

つくばユナイテッドSun GAIA 2ー3 埼玉アザレア (25ー27、25ー22、22ー25、25ー20、9ー15)

▼西地区

奈良ドリーマーズ 0ー3 フラーゴラッド鹿児島 (18ー25、19ー25、12ー25)

アイシンティルマーレ碧南 3ー0 クボタスピアーズ大阪 (25ー19、25ー23、25ー21)

兵庫Delfino 1ー3 きんでんトリニティーブリッツ (21ー25、25ー21、18ー25、19ー25)

福岡ウイニングスピリッツ 0ー3 近畿クラブスフィーダ (16ー25、12ー25、14ー25)

■V.LEAGUE MEN 3月9日(日)試合結果

▼東地区

レーヴィス栃木 3ー0 長野GaRons (25ー20、25ー16、25ー22)

北海道イエロースターズ 3ー0 東京ヴェルディ (25ー19、25ー20、25ー19)

つくばユナイテッドSun GAIA 3ー1 埼玉アザレア (25ー23、25ー21、20ー25、26ー24)

▼西地区

奈良ドリーマーズ 0ー3 フラーゴラッド鹿児島 (18ー25、19ー25、16ー25)

アイシンティルマーレ碧南 3ー1 クボタスピアーズ大阪 (25ー20、23ー25、25ー22、25ー20)

兵庫Delfino 0ー3 きんでんトリニティーブリッツ (24ー26、20ー25、21ー25)