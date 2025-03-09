º£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Ï19»î¹ç¤Ç¡È2G3A¡É¡¡¾å¤¬¤é¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¼ç¾¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤ÏÉü³è¤òÀÀ¤¦¡¡¡ÖÆÃ¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÀäÂÐÅª»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¾ï¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤ÏºòÇ¯¤Î11·î¤ËÌó2¥«·î¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¥é¥¦¥ó¥É16¡¦1st¥ì¥°¤ÎPSVÀï¡Ê7-1¡Ë¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¸ø¼°Àï29»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤È¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢19»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤òÁ°¤Ë¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤Ï¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Í¡¹¤¬»ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢»ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ä¤ÏËèÆü¡¢¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ÈºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£PSVÀï¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥µ¥«¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ÎÉüµ¢¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£·îËö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¸Ø¤ëÎ¾Íã¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¶¼°Ò¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¸·¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤ÏÈá´ê¤ÎCLÀ©ÇÆ¤â¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤Î³èÌö¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£Éü³èÂÔ¤¿¤ì¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£